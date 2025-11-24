Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только ради денег. Стройка Rail Baltica у аэропорта идёт, но куда?

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 08:29

Важно 0 комментариев

"Rail Baltica" tilta pār Daugavu būvniecības darbi.

Пока недостроенный мост Rail Baltica через Даугаву стал символом неопределённости, активные работы продолжаются у Рижского аэропорта. Несмотря на то что это часть второй очереди проекта, стройку решили завершить, чтобы не потерять выделенные ЕС средства, сообщает LSM.lv.

«То, что сейчас ведутся работы в направлении Марупе — это завершение участка, на который выделено финансирование ЕС. Его просто необходимо закончить. Иначе Латвия потеряет средства», — объяснил госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.
Rail Baltica должен соединить аэропорт с Центральным вокзалом и Марупе. Основное внимание сейчас уделено первому направлению, которое обязаны завершить до 2030 года. Вторая очередь, ведущая в Марупе, пока без сроков.

По словам представителя компании Eiropas dzelzceļa līnijas Яниса Наглиса, большая часть работ по направлению Марупе была заказана до разделения проекта. Материалы закуплены за рубежом, поэтому отказ означал бы выплаты подрядчикам.

«У нас достаточно средств, чтобы завершить эстакаду и оставить её в безопасном виде. В будущем инфраструктура будет использована», — подчеркнул Наглис.
Сейчас строится около километра эстакады за пределами территории аэропорта. Это позволит избежать помех развитию авиаузла и лишних расходов на консервацию объекта.

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

Важно 11:42

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Загрузка

Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

Новости Латвии 11:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

Енот — ваше следующее домашнее животное?

Животные 11:29

Животные 0 комментариев

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

Мир 11:15

Мир 0 комментариев

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

Новости Латвии 11:06

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

