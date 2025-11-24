Только ради денег. Стройка Rail Baltica у аэропорта идёт, но куда?

«То, что сейчас ведутся работы в направлении Марупе — это завершение участка, на который выделено финансирование ЕС. Его просто необходимо закончить. Иначе Латвия потеряет средства», — объяснил госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.

Rail Baltica должен соединить аэропорт с Центральным вокзалом и Марупе. Основное внимание сейчас уделено первому направлению, которое обязаны завершить до 2030 года. Вторая очередь, ведущая в Марупе, пока без сроков.

По словам представителя компании Eiropas dzelzceļa līnijas Яниса Наглиса, большая часть работ по направлению Марупе была заказана до разделения проекта. Материалы закуплены за рубежом, поэтому отказ означал бы выплаты подрядчикам.

«У нас достаточно средств, чтобы завершить эстакаду и оставить её в безопасном виде. В будущем инфраструктура будет использована», — подчеркнул Наглис.

Сейчас строится около километра эстакады за пределами территории аэропорта. Это позволит избежать помех развитию авиаузла и лишних расходов на консервацию объекта.