Вирус в мозге? Учёные нашли следы гепатита C у людей с биполяркой и шизофренией

До сих пор причины таких состояний искали в генах и химии мозга. Но присутствие вируса в мозговой ткани намекает: иммунная система и скрытые инфекции могут влиять на работу мозга и поведение. Учёные осторожно предполагают, что вирусная активность способна усиливать симптомы или менять реакцию на лечение.

Исследователи подчеркивают – выводы пока предварительные, нужны большие проверки. Но сам факт такого обнаружения открывает новый маршрут для медицины. В будущем терапия может учитывать не только психиатрию, но и борьбу с вирусами и иммунными сбоями. Это может объяснить, почему одни пациенты почти не реагируют на стандартные препараты, а другим требуется индивидуальный подход.

Сенсация без лишних украшений – вирус действительно был обнаружен в мозговой ткани. Но что именно он делает и как влияет на болезни – большой вопрос. Наука только начинает искать ответ. Ясно одно: проблемы нашей психики могут быть куда более тесно связаны с инфекциями, чем предполагалось ранее.