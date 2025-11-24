Не тронь ребенка, «контра»! Детей до 15 лет может высадить только полиция

«Детей до 14 лет включительно из общественного транспорта высаживать нельзя», — напомнили в «Rīgas satiksme».

После инцидента Autotransporta direkcija (ATD) уточнила: детей до 15 лет можно высаживать только в присутствии полиции. Контролёры вправе проверять билеты и выписывать штрафы, но не имеют права оставлять несовершеннолетних одних на улице.

Если ребёнок всё же оказался в подобной ситуации, родителям советуют обращаться к перевозчику, а при необходимости — в ATD. Перевозчики обязаны соблюдать правила и следить за безопасностью детей.