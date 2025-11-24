Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

"Центральная роль Европейского союза в обеспечении мира в Украине должна быть полностью отражена", - сказала фон дер Ляйен, изложив другие ключевые элементы любого устойчивого и прочного мирного соглашения.

Это заявление прозвучало на фоне мирных переговоров по Украине между Вашингтоном, Украиной и ее европейскими союзниками, которые открылись в воскресенье в Женеве, Швейцария.

Выступая в Йоханнесбурге, фон дер Ляйен призвала к прекращению убийств в Украине в послании к участникам встречи в Швейцарии: "Любой надежный и устойчивый мирный план должен прежде всего остановить убийства и прекратить войну, не сея семян для будущего конфликта".

По ее словам, Европейский союз уже согласовал основные элементы, необходимые для достижения прочного мира, среди которых:

- Во-первых, границы не могут быть изменены силой.

- Во-вторых, как суверенному государству, нельзя ограничивать вооруженные силы Украины, что сделает страну уязвимой для будущих нападений и тем самым подорвет европейскую безопасность.

- В-третьих, необходимо в полной мере отразить центральную роль Европейского союза в обеспечении мира в Украине".

Украина должна оставаться свободной в определении своего будущего

Фон дер Ляйен вновь заявила, что Украина выбрала европейский путь и должна оставаться свободной в определении своего будущего. Этот путь, по ее словам, начинается с восстановления, более глубокой интеграции в единый рынок ЕС и оборонно-промышленную базу, а в конечном итоге - с полноправного членства в Союзе.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула важность работы блока и единства с Киевом, "Коалицией решительных" и США для продвижения к миру.

Фон дер Ляйен не обошла вниманием "важнейший элемент, который должен быть частью любого соглашения" - похищенных детей Украины, которые, по ее словам, являются лично для нее важным вопросом. Она добавила: "Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в ловушке в России. Испуганные и тоскующие по своим близким. Мы должны поставить вопрос об этих детях во главу угла глобальной повестки дня".

Председатель ЕК объявила, что ЕС, Украина и Канада проведут "Саммит международной коалиции за возвращение украинских детей".

Разработанный США проект из 28 пунктов по прекращению почти четырехлетней войны вызвал тревогу в Киеве и по всей Европе. Президент Зеленский предупредил, что Украина может быть вынуждена выбирать между защитой своих суверенных прав и обеспечением американской поддержки, на которую она рассчитывает.

В субботу западные союзники Украины провели встречу в знак поддержки, пытаясь пересмотреть мирный план США, который, по их мнению, слишком сильно склоняется в пользу Москвы.

В воскресенье европейские чиновники, а также советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании подключились к переговорам в Женеве.