Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

Euronews 24 ноября, 2025 11:03

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

"Центральная роль Европейского союза в обеспечении мира в Украине должна быть полностью отражена", - сказала фон дер Ляйен, изложив другие ключевые элементы любого устойчивого и прочного мирного соглашения.

Это заявление прозвучало на фоне мирных переговоров по Украине между Вашингтоном, Украиной и ее европейскими союзниками, которые открылись в воскресенье в Женеве, Швейцария.

Выступая в Йоханнесбурге, фон дер Ляйен призвала к прекращению убийств в Украине в послании к участникам встречи в Швейцарии: "Любой надежный и устойчивый мирный план должен прежде всего остановить убийства и прекратить войну, не сея семян для будущего конфликта".

По ее словам, Европейский союз уже согласовал основные элементы, необходимые для достижения прочного мира, среди которых:

- Во-первых, границы не могут быть изменены силой.

- Во-вторых, как суверенному государству, нельзя ограничивать вооруженные силы Украины, что сделает страну уязвимой для будущих нападений и тем самым подорвет европейскую безопасность.

- В-третьих, необходимо в полной мере отразить центральную роль Европейского союза в обеспечении мира в Украине".

Украина должна оставаться свободной в определении своего будущего

Фон дер Ляйен вновь заявила, что Украина выбрала европейский путь и должна оставаться свободной в определении своего будущего. Этот путь, по ее словам, начинается с восстановления, более глубокой интеграции в единый рынок ЕС и оборонно-промышленную базу, а в конечном итоге - с полноправного членства в Союзе.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула важность работы блока и единства с Киевом, "Коалицией решительных" и США для продвижения к миру.

Фон дер Ляйен не обошла вниманием "важнейший элемент, который должен быть частью любого соглашения" - похищенных детей Украины, которые, по ее словам, являются лично для нее важным вопросом. Она добавила: "Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в ловушке в России. Испуганные и тоскующие по своим близким. Мы должны поставить вопрос об этих детях во главу угла глобальной повестки дня".

Председатель ЕК объявила, что ЕС, Украина и Канада проведут "Саммит международной коалиции за возвращение украинских детей".

Разработанный США проект из 28 пунктов по прекращению почти четырехлетней войны вызвал тревогу в Киеве и по всей Европе. Президент Зеленский предупредил, что Украина может быть вынуждена выбирать между защитой своих суверенных прав и обеспечением американской поддержки, на которую она рассчитывает.

В субботу западные союзники Украины провели встречу в знак поддержки, пытаясь пересмотреть мирный план США, который, по их мнению, слишком сильно склоняется в пользу Москвы.

В воскресенье европейские чиновники, а также советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании подключились к переговорам в Женеве.

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

Важно 11:42

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

Новости Латвии 11:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

Енот — ваше следующее домашнее животное?

Животные 11:29

Животные 0 комментариев

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

Мир 11:15

Мир 0 комментариев

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

Новости Латвии 11:06

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

