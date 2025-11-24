Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 11:39

Новости Латвии

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

«На дорогах скользко и опасно, просим водителей соблюдать дистанцию и выбирать скорость по погоде», — предупредили дорожники.
Заснеженные участки очищают и посыпают противоскользящими материалами. В зимнем содержании дорог задействованы 121 единица техники.
Осложнено движение на Видземском (A2), Валмьерском (A3), Даугавпилсском (A6), Баускасском (A7), Елгавском (A8), Лиепайском (A9), Резекненском (A12) и других шоссе, включая трассу граница России – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (A13).

В районе Елгавы и Бауски, как и на региональных дорогах Латгале и Видземе, движение остаётся затруднённым. Водителей призывают планировать маршруты с запасом времени и быть предельно внимательными.

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

Важно 11:42

Важно

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Читать

Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

Важно 11:36

Важно

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

Читать

Енот — ваше следующее домашнее животное?

Животные 11:29

Животные

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Читать

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

Мир 11:15

Мир

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Читать

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

Новости Латвии 11:06

Новости Латвии

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Читать

Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

Мир 11:03

Мир

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

Читать