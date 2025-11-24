Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

«На дорогах скользко и опасно, просим водителей соблюдать дистанцию и выбирать скорость по погоде», — предупредили дорожники.

Заснеженные участки очищают и посыпают противоскользящими материалами. В зимнем содержании дорог задействованы 121 единица техники.

Осложнено движение на Видземском (A2), Валмьерском (A3), Даугавпилсском (A6), Баускасском (A7), Елгавском (A8), Лиепайском (A9), Резекненском (A12) и других шоссе, включая трассу граница России – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (A13).

В районе Елгавы и Бауски, как и на региональных дорогах Латгале и Видземе, движение остаётся затруднённым. Водителей призывают планировать маршруты с запасом времени и быть предельно внимательными.