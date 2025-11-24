Рак, пожар и штраф до 1000 евро! Печь — не мусорное ведро, предупреждают экологи

«Большинство отходов содержат пластик, при сгорании выделяются вредные вещества. Печь не предназначена для мусора — она рассчитана на определённое топливо», — отметил Элмар Ясинскис из Государственной службы окружающей среды.

Сжигание пластика, резины, мебели с лаком и краской загрязняет воздух и почву. Канцерогены и тяжёлые металлы оседают на земле, попадают в растения и возвращаются к людям через еду и дыхание. Кроме того, отложившиеся в дымоходе частицы пластика повышают риск возгорания.

«После такого топления трубы невозможно очистить — проще построить новые», — предупредил представитель Пожарно-спасательной службы Дзинтар Лагздиньш.

За сжигание мусора в печи физическим лицам грозит штраф до 1000 евро, юридическим — до 2800 евро. Эксперты напоминают: ущерб от пожара или ремонта обойдётся куда дороже, чем вывоз отходов на переработку.