Эксперт по России Марк Галеотти советует финнам учить русский

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 16:47

Историк и один из самых уважаемых в мире экспертов по российской стратегии Марк Галеотти  прибыл в Финляндию в рамках презентации своей новой книги ”Выкованная войнами Россия” (издательство Docendo). И призвал финнов вкладывать средства в контрразведку и изучение русского языка, пишет yle.fi.

Галеотти не считает полномасштабное нападение России на Финляндию или другую страну НАТО реальным.

– Во время украинской войны это крайне маловероятно. Даже после окончания войны России потребуется не менее восьми лет для перевооружения, – оценивает Галеотти.

Мирный план США Галеотти прокомментировал в своем аккаунте X как ”неудачный” и ”вознаграждающий Путина за преступления”, но ”довольно многообещающее начало для прекращения убийств”.

По мнению Галеотти, в отношении гибридных угроз со стороны России Финляндия находится на переднем фланге – особенно если Путин недоволен ходом войны в Украине. В то же время Галеотти считает, что подготовка западных стран к гибридным угрозам России иногда бьет мимо цели.

Западные страны воспринимают безопасность через четкие категории.

– Существуют военные угрозы, которыми занимаются военные, и разведывательные угрозы, которые находятся в ведении контрразведки. Мы обычно не смешиваем их между собой, – характеризует ситуацию Галеотти.

Русские же, по его словам, практикуют ”целостный” подход к пониманию безопасности – и созданию угрозы.

– Они исходят из вопроса ”чего мы хотим достичь и какой инструмент лучше всего подходит для этого”. Это может быть батальон десантников или просто предложение денег влиятельным лицам, распространяющим нужные нарративы.

Россия стремится использовать в своих интересах разногласия среди финнов

По мнению Галеотти, Финляндия может столкнуться с растущим числом гибридных атак со стороны России. Поэтому Финляндии стоит инвестировать в контрразведку.

– Иногда лучший способ потратить деньги это не обязательно покупка новейшего истребителя.

По мнению Галеотти, для Финляндии важным элементом подготовки к российским угрозам является также наличие в стране людей, владеющих русским языком.

Россия стремится использовать разногласия среди финнов.

– У русских нет магических сил контроля над разумом. Они не могут создать разногласия там, где их нет, но они умеют очень эффективно выявлять и усиливать противоречия. Именно это они и ищут.

Сейчас, когда на Украину летят российские дроны, финнам легче воспринимать инвестиции в перевооружение как необходимость. Если боевые действия в Украине прекратятся, евро, вложенные в оборону, могут вызвать больше недовольства.

– Русские сделают всё возможное, чтобы усилить это недовольство, – прогнозирует Галеотти.

– Решающее значение имеет формирование сейчас национального консенсуса, который признает, что инвестиции в оборону выльются в долгосрочной перспективе в большие расходы, – говорит Галеотти.

Закрытые границы не помеха гибридным угрозам

Галеотти отмечает, что большая часть инициируемых Россией саботажей в Европе не совершается русскими.

– Они нанимают местных через интернет и платят им биткоинами. Закрытые границы этому не помеха.

Он ссылается как на ситуацию на восточной границе, которую Финляндия закрыла два года назад, так и на ноябрьское решение ЕС, согласно которому россиянам больше не выдаются мультивизы. По мнению Галеотти, эти ограничения становятся препятствием только для обычных россиян.

– У российских олигархов есть другие паспорта. Российские шпионы не приезжают по своим настоящим паспортам. Ограничения затрагивают обычных людей, особенно тех, у кого есть семьи как в России, так и за её пределами.

Три совета Стуббу

В Финляндии за внешнюю политику и отношения с Россией отвечает президент. У Галеотти есть три рекомендации для президента Александера Стубба, как выстраивать отношения с Россией в предстоящие годы.

1. Продолжайте играть в гольф.

– Президент Стубб очень умело использовал любовь к этому виду спорта для поддержания отношений с Трампом. Это абсолютно необходимо. Хотя интересы Америки и Европы всё больше расходятся, эти отношения имеют решающее значение.

2. Инвестируйте в безопасность.

– Важно поддерживать общее давление не только на Финляндию, но и на всю Европу, чтобы она сохраняла свои позиции в вопросах безопасности и избегала искушения снизить планку.

3. Поддерживайте связь с Россией.

– Европе на каком-то этапе придётся вести прямые переговоры с Россией, а не оставлять всё на усмотрение Трампа. Также важно поддерживать связи с обычными российскими гражданами.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

