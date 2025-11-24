Эксперт по России Марк Галеотти советует финнам учить русский

Галеотти не считает полномасштабное нападение России на Финляндию или другую страну НАТО реальным.

– Во время украинской войны это крайне маловероятно. Даже после окончания войны России потребуется не менее восьми лет для перевооружения, – оценивает Галеотти.

Мирный план США Галеотти прокомментировал в своем аккаунте X как ”неудачный” и ”вознаграждающий Путина за преступления”, но ”довольно многообещающее начало для прекращения убийств”.

По мнению Галеотти, в отношении гибридных угроз со стороны России Финляндия находится на переднем фланге – особенно если Путин недоволен ходом войны в Украине. В то же время Галеотти считает, что подготовка западных стран к гибридным угрозам России иногда бьет мимо цели.

Западные страны воспринимают безопасность через четкие категории.

– Существуют военные угрозы, которыми занимаются военные, и разведывательные угрозы, которые находятся в ведении контрразведки. Мы обычно не смешиваем их между собой, – характеризует ситуацию Галеотти.

Русские же, по его словам, практикуют ”целостный” подход к пониманию безопасности – и созданию угрозы.

– Они исходят из вопроса ”чего мы хотим достичь и какой инструмент лучше всего подходит для этого”. Это может быть батальон десантников или просто предложение денег влиятельным лицам, распространяющим нужные нарративы.

Россия стремится использовать в своих интересах разногласия среди финнов

По мнению Галеотти, Финляндия может столкнуться с растущим числом гибридных атак со стороны России. Поэтому Финляндии стоит инвестировать в контрразведку.

– Иногда лучший способ потратить деньги это не обязательно покупка новейшего истребителя.

По мнению Галеотти, для Финляндии важным элементом подготовки к российским угрозам является также наличие в стране людей, владеющих русским языком.

– У русских нет магических сил контроля над разумом. Они не могут создать разногласия там, где их нет, но они умеют очень эффективно выявлять и усиливать противоречия. Именно это они и ищут.

Сейчас, когда на Украину летят российские дроны, финнам легче воспринимать инвестиции в перевооружение как необходимость. Если боевые действия в Украине прекратятся, евро, вложенные в оборону, могут вызвать больше недовольства.

– Русские сделают всё возможное, чтобы усилить это недовольство, – прогнозирует Галеотти.

– Решающее значение имеет формирование сейчас национального консенсуса, который признает, что инвестиции в оборону выльются в долгосрочной перспективе в большие расходы, – говорит Галеотти.

Закрытые границы не помеха гибридным угрозам

Галеотти отмечает, что большая часть инициируемых Россией саботажей в Европе не совершается русскими.

– Они нанимают местных через интернет и платят им биткоинами. Закрытые границы этому не помеха.

Он ссылается как на ситуацию на восточной границе, которую Финляндия закрыла два года назад, так и на ноябрьское решение ЕС, согласно которому россиянам больше не выдаются мультивизы. По мнению Галеотти, эти ограничения становятся препятствием только для обычных россиян.

– У российских олигархов есть другие паспорта. Российские шпионы не приезжают по своим настоящим паспортам. Ограничения затрагивают обычных людей, особенно тех, у кого есть семьи как в России, так и за её пределами.

Три совета Стуббу

В Финляндии за внешнюю политику и отношения с Россией отвечает президент. У Галеотти есть три рекомендации для президента Александера Стубба, как выстраивать отношения с Россией в предстоящие годы.

1. Продолжайте играть в гольф.

– Президент Стубб очень умело использовал любовь к этому виду спорта для поддержания отношений с Трампом. Это абсолютно необходимо. Хотя интересы Америки и Европы всё больше расходятся, эти отношения имеют решающее значение.

2. Инвестируйте в безопасность.

– Важно поддерживать общее давление не только на Финляндию, но и на всю Европу, чтобы она сохраняла свои позиции в вопросах безопасности и избегала искушения снизить планку.

3. Поддерживайте связь с Россией.

– Европе на каком-то этапе придётся вести прямые переговоры с Россией, а не оставлять всё на усмотрение Трампа. Также важно поддерживать связи с обычными российскими гражданами.