«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу (1)

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Накануне учебного года и в его начале было множество жалоб от рижан, что выпускников 9-го класса не приняли в 10-й, так как не было свободных мест. Что характерно, в регионах таких жалоб практически не было. Это и навело автора поста на раздумья: "Что делать рижанам, которые не проходят в среднюю школу в Риге, потому что все латвийские дети борются за место в Риге. Рижане должны ехать в школу в Елгаву/Юрмалу/Сигулду/Огре или переселиться с семьёй в малый город? Если живёшь в Иманте, в самом деле нормально, что школа на Югле? Довольно абсурдно".

Несмотря на то, что вроде бы и не сезон, пост всё же вызвал в соцсети резонанс. Что же отвечают автору?

- Ну, я понимаю, что звучит абсурдно, но, если подумать, то всё логично. Как же вы хотели, чтобы вам был гарантирован приём в ближнюю школу? В вуз тоже? И работа потом в конце улицы?

- Зажравшиеся рижане. Сельские дети годами ездят в школу по 20+ км на общественном транспорте. Старшеклассник - не маленький ребёнок, спокойно может ездить. Общественный транспорт довольно часто ходит.

- Можно пойти в профтехучилища, там обычно мест хватает + ещё и профессия будет освоена вместе со средним образованием.

- У моей знакомой рижанки есть бизнес в Риге, живёт в Риге, дочь учится в Елгаве. Ей снимают квартиру, чтобы не ездить каждый день. Хорошо, что старший ребёнок учится в Елгаве в университете. В Риге не прошла в школы, куда подавала заявления.

- То же самое, что жителям малых городов - ехать в другой город. Если правильно помню, в Добеле закрывают среднюю школу и оставляют только гимназию. Не проходишь в гимназию, езжай в Салдус, Елгаву или куда получится.

- Все латвийские дети не борются за место в Риге. Спасибо самоуправлениям за хорошее планирование по сокращению средних школ, Рижской думе в том числе.

- Средние школы переоценены. Я, будучи рижанином, после 9-го класса ушёл в училище в Огре. Одно из лучших решений в моей жизни. Уже 20 лет опыта в профессии, благодаря которой я объездил почти весь мир.

- Рижанин в основном - это тот же сельчанин, живущий в Риге.

- И так уже минимум 20+ лет - Рижская дума разводит руками и имитирует деятельность.

- Тогда получается, что дети из малых городов и регионов не имеют права попасть в школу в Риге, поскольку место забронировано для местных детишек, которым "далеко" ездить в другую школу?

- Довольно абсурдно думать, что у всех детей школа должна быть примерно в 100 м от дома, за углом. Большинство детей в Латвии ездит в школу за десятки км. Моя средняя школа была примерно за 30 км в райцентре. Я каждый день ездил и никто не додумался, что это абсурд.

- Не надо учиться, надо работать или в армию идти!

- Так вот рижские господа решают, что на селе ничего не нужно. И тогда село переезжает в Ригу. А семье нелегко снимать жильё для школьника и оплачивать расходы на дорогу.

- Спасибо школьной реформе!

- Как насчёт варианта: в основной школе учиться, чтобы экзамены можно было с нормальным результатом сдать?

- О боже, ну не надо жить в этой Риге, если всё так плохо...

- Продолжать голосовать за "Новое единство" и "Прогрессивных".

- Это вполне нормально, если люди из Елгавы едут в Ригу учиться, а то, что "бедные" рижане едут в Елгаву, это абсурд. Я правильно понял?

- Сами же эту систему и создали, на следующий раз на выборах советую подумать. Этот бред тянется уже долгие годы.

- А почему так происходит? Может быть, потому что закрывают сельские школы? Может быть, потому что рижские школы снабжают лучше других? Может быть, потому что большая, если не наибольшая часть пассажирского транспорта идёт через Ригу?

- "Единству" и "Прогрессивным" по барабану, где дети пойдут в среднюю школу.

 

