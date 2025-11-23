На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне

А вот во вторую половину недели и облака, и снежинки, и дождевые капли будут наблюдаться практически по всей территории Латвии, в конце недели ветер, возможно, усилится.

Предполагается также, что в последнюю неделю ноября метеорологическая зима может начаться не только в Алуксне, где она уже наступила, но и в других местах по стране.

В понедельник будет облачно, однако в западных и центральных районах иногда будет проясняться. Ночью в Латвию с юго-востока придёт зона осадков, в восточных, а местами и в центральных районах ожидается снегопад. Кое-где в восточных районах образуется снежный покров толщиной 2-4 см. Днём снег выпадет лишь местами, на побережье возможен дождь. Отдельные участки дорог на востоке будут скользкими, во время снегопада кое-где ухудшится видимость. Будет дуть слабый ветер, ночью похолодает до 0...-4 градусов, днём потеплеет до -2...+2 градусов.

Во вторник небо будет иногда проясняться. Если в ночь на вторник местами и выпадет небольшой снег, то днём осадков уже не ожидается. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью столбик термометра упадёт до 0...-5 градусов, днём на большей части территории страны тоже будет лёгкий морозец.

В среду ожидается преимущественно облачная погода, местами в северо-западных районах небо прояснится. В юго-восточных районах выпадет снег, толщина снежного покрова увеличится на 2-4 см. Будет дуть северо-восточный и северный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью и днём - примерно та же, что и в понедельник и вторник.

Во вторую половину недели осадки ожидаются на более обширной территории. В тёмное время суток во многих местах будет держаться небольшой мороз, днём холоднее будет на востоке. В западных и прибрежных районах будет чаще наблюдаться плюсовая температура. В отдельные дни усилится влияние циклона и увеличится скорость ветра - в непосредственной близости побережья порывы могут достигнуть 18 м/с.