На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в начале следующей недели осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами.

А вот во вторую половину недели и облака, и снежинки, и дождевые капли будут наблюдаться практически по всей территории Латвии, в конце недели ветер, возможно, усилится.

Предполагается также, что в последнюю неделю ноября метеорологическая зима может начаться не только в Алуксне, где она уже наступила, но и в других местах по стране.

В понедельник будет облачно, однако в западных и центральных районах иногда будет проясняться. Ночью в Латвию с юго-востока придёт зона осадков, в восточных, а местами и в центральных районах ожидается снегопад. Кое-где в восточных районах образуется снежный покров толщиной 2-4 см. Днём снег выпадет лишь местами, на побережье возможен дождь. Отдельные участки дорог на востоке будут скользкими, во время снегопада кое-где ухудшится видимость. Будет дуть слабый ветер, ночью похолодает до 0...-4 градусов, днём потеплеет до -2...+2 градусов.

Во вторник небо будет иногда проясняться. Если в ночь на вторник местами и выпадет небольшой снег, то днём осадков уже не ожидается. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью столбик термометра упадёт до 0...-5 градусов, днём на большей части территории страны тоже будет лёгкий морозец.

В среду ожидается преимущественно облачная погода, местами в северо-западных районах небо прояснится. В юго-восточных районах выпадет снег, толщина снежного покрова увеличится на 2-4 см. Будет дуть северо-восточный и северный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью и днём - примерно та же, что и в понедельник и вторник.

Во вторую половину недели осадки ожидаются на более обширной территории. В тёмное время суток во многих местах будет держаться небольшой мороз, днём холоднее будет на востоке. В западных и прибрежных районах будет чаще наблюдаться плюсовая температура. В отдельные дни усилится влияние циклона и увеличится скорость ветра - в непосредственной близости побережья порывы могут достигнуть 18 м/с.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром
Важно

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром (3)

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу
Важно

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу (1)

«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Победа наших пляжных волейболисток - уникальное достижение: никогда ещё в этом виде спорта латвийские спортсмены не завоёвывали призовых мест. Естественно, народ в соцсети ликует, но многие задают вопрос - а официальный выходной завтра будет?

Победа наших пляжных волейболисток - уникальное достижение: никогда ещё в этом виде спорта латвийские спортсмены не завоёвывали призовых мест. Естественно, народ в соцсети ликует, но многие задают вопрос - а официальный выходной завтра будет?

Читать

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Читать

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

Иева и Айя в полночь в субботу добирались домой из ночного клуба в Старой Риге. Ещё одна посетительница заведения вызвала им такси, потому что Айе внезапно стало очень плохо. Дальнейшие события у обеих девушек останутся в памяти надолго, потому что таксист ударил одну из них и оскорблял их обеих, сообщает TV3 Ziņas.

Иева и Айя в полночь в субботу добирались домой из ночного клуба в Старой Риге. Ещё одна посетительница заведения вызвала им такси, потому что Айе внезапно стало очень плохо. Дальнейшие события у обеих девушек останутся в памяти надолго, потому что таксист ударил одну из них и оскорблял их обеих, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Спорт 16:13

Спорт 0 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Читать

Да или нет? Ратниекс запустил опрос о запрете салюта в Новый год по московскому времени

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

До Нового года - месяц с небольшим, но вопросом салютов в праздник вице-мэр уже озаботился, разместив в своём аккаунте на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе.

До Нового года - месяц с небольшим, но вопросом салютов в праздник вице-мэр уже озаботился, разместив в своём аккаунте на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе.

Читать

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

Новости Латвии 14:32

Новости Латвии 0 комментариев

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать