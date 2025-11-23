Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира

Редакция PRESS 23 ноября, 2025 18:53

0 комментариев

LETA

Победа наших пляжных волейболисток - уникальное достижение: никогда ещё в этом виде спорта латвийские спортсмены не завоёвывали призовых мест. Естественно, народ в соцсети ликует, но многие задают вопрос - а официальный выходной завтра будет?

Кто-то задаёт этот вопрос президенту, кто-то - премьеру, а кто-то - бывшему спикеру Сейма Эдварду Смилтенсу, который в 2023 году и порешал этот вопрос, когда латвийские хоккеисты впервые взяли "бронзу" на чемпионате мира. Им устроили торжественную встречу и в экстренном порядке объявили выходной - для этого депутатам Сейма пришлось собраться и проголосовать среди ночи. Тогда такой "подарок" от парламентариев вызвал у жителей Латвии, особенно Риги, двоякие ощущения: с одной стороны, вроде и радостно, а с другой - колоссальные пробки на улицах столицы и ужасная неразбериха.

А вот что пишет в "Фейсбуке" по этому поводу адвокат Лаурис Клагишс:

"Юридический прецедент неумолим: народ требует выходной! 

Как юристы мы знаем - в применении правовых норм существенную роль играет прецедент. А весна 2023 года научила нас новому принципу "государственного обычного права": медаль = выходной.

Напомним факты: в 2023 году за бронзовую медаль по хоккею Сейм на внеочередном заседании в 23:45 решил, что следующий день - праздничный. Сегодня Тина Граудиня и Анастасия Самойлова из Австралии привозят ЗОЛОТО и титул чемпионок мира!

Руководствуясь юридической логикой и принципом a fortiori (если что-то относится к меньшему, то тем более относится и к большему), если за 3-е место полагается выходной, то за 1-е логично нужно дать как минимум выходной (или, может быть, "выходной, оплаченный в двойном размере"?)!

Уважаемые депутаты, вы уже доказали, что умеете оперативно работать даже в полночь. До завтрашнего дня ещё далеко - времени достаточно, чтобы оформить закон и порадовать народ! Действуйте!"

 

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром
Важно

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром (3)

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу
Важно

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу (1)

На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне

18:01

0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в начале следующей недели осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в начале следующей недели осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Читать

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу

17:39

0 комментариев

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Читать

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром

16:20

0 комментариев

Иева и Айя в полночь в субботу добирались домой из ночного клуба в Старой Риге. Ещё одна посетительница заведения вызвала им такси, потому что Айе внезапно стало очень плохо. Дальнейшие события у обеих девушек останутся в памяти надолго, потому что таксист ударил одну из них и оскорблял их обеих, сообщает TV3 Ziņas.

Иева и Айя в полночь в субботу добирались домой из ночного клуба в Старой Риге. Ещё одна посетительница заведения вызвала им такси, потому что Айе внезапно стало очень плохо. Дальнейшие события у обеих девушек останутся в памяти надолго, потому что таксист ударил одну из них и оскорблял их обеих, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

16:13

0 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Читать

Да или нет? Ратниекс запустил опрос о запрете салюта в Новый год по московскому времени

15:12

0 комментариев

До Нового года - месяц с небольшим, но вопросом салютов в праздник вице-мэр уже озаботился, разместив в своём аккаунте на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе.

До Нового года - месяц с небольшим, но вопросом салютов в праздник вице-мэр уже озаботился, разместив в своём аккаунте на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе.

Читать

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

14:32

0 комментариев

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать