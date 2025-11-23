«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира

Кто-то задаёт этот вопрос президенту, кто-то - премьеру, а кто-то - бывшему спикеру Сейма Эдварду Смилтенсу, который в 2023 году и порешал этот вопрос, когда латвийские хоккеисты впервые взяли "бронзу" на чемпионате мира. Им устроили торжественную встречу и в экстренном порядке объявили выходной - для этого депутатам Сейма пришлось собраться и проголосовать среди ночи. Тогда такой "подарок" от парламентариев вызвал у жителей Латвии, особенно Риги, двоякие ощущения: с одной стороны, вроде и радостно, а с другой - колоссальные пробки на улицах столицы и ужасная неразбериха.

А вот что пишет в "Фейсбуке" по этому поводу адвокат Лаурис Клагишс:

"Юридический прецедент неумолим: народ требует выходной!

Как юристы мы знаем - в применении правовых норм существенную роль играет прецедент. А весна 2023 года научила нас новому принципу "государственного обычного права": медаль = выходной.

Напомним факты: в 2023 году за бронзовую медаль по хоккею Сейм на внеочередном заседании в 23:45 решил, что следующий день - праздничный. Сегодня Тина Граудиня и Анастасия Самойлова из Австралии привозят ЗОЛОТО и титул чемпионок мира!

Руководствуясь юридической логикой и принципом a fortiori (если что-то относится к меньшему, то тем более относится и к большему), если за 3-е место полагается выходной, то за 1-е логично нужно дать как минимум выходной (или, может быть, "выходной, оплаченный в двойном размере"?)!

Уважаемые депутаты, вы уже доказали, что умеете оперативно работать даже в полночь. До завтрашнего дня ещё далеко - времени достаточно, чтобы оформить закон и порадовать народ! Действуйте!"