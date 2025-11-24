Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И это на четвёртый год войны! ЛТВ: некоторые библиотеки продолжают покупать книги из России

24 ноября, 2025 14:17

С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло без малого четыре года. Тем не менее латвийские публичные библиотеки продолжают приобретать книги, изданные в России и Белоруссии. Хотя количество современных книг, изданных в России, в библиотеках постепенно сократилось с начала войны, их приобретение продолжается, и не все библиотеки готовы откликнуться на призыв не покупать книги у стран-агрессоров, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Библиотека Адажской средней школы приобрела роман Павла Воли "Петтерсы. Дети гор", изданный в Москве в 2023 году, по рекомендации школьного учителя в качестве учебного пособия для занятий по интересам на русском языке. "Цель заключается в сохранении культурной идентичности меньшинства, в том числе в сохранении знаний о культуре, истории, языке. И я допускаю мысль, что этот учитель закрепляет эти программные задачи посредством художественной литературы и содержания этой книги", - объясняет решение о покупке книги директор Адажской средней школы Солвита Василевска.

В рецензии на книгу, опубликованной на нескольких российских сайтах, говорится, что книга, ориентированная на подростков, "создаёт положительный образ российских спецслужб", а главный герой награждён орденом Святого Владимира и путешествует по России в сопровождении двух сотрудников спецслужб - отставного и действующего.

Директор Адажской средней школы теперь признаёт: "Для меня это, я бы сказал, своего рода урок, потому что в повседневной жизни мы об этом даже не задумываемся. (..) Мы против этого насилия, которое происходит в соседних с нами странах, и никоим образом не хотим каким-либо образом пропагандировать какие-либо аспекты бизнеса. Нет, в данном случае мы думаем только об образовании детей".

Министр образования и науки Даце Мелбарде считает, что школы ни при каких обстоятельствах не должны покупать и использовать книги, изданные в России после 2022 года. Призыв Министерства культуры прекратить любое сотрудничество с Россией был распространен во внутренней коммуникационной сети библиотек вскоре после начала войны.

На полках латвийских библиотек новинки российских издательств постепенно уменьшались, но не исчезали. Например, Латгальская центральная библиотека провела оценку и сортировку своего фонда. Она больше не закупает новейшую оригинальную литературу, созданную в России, но продолжает приобретать переводы зарубежных авторов, изданные в России.

Анна Пакере, заместитель заведующей Латгальской центральной библиотекой: "Мы всё видели, всё слышали, всё поняли, и нам нужно было понять, что делать дальше. Всё происходило постепенно, не быстро. Я бы солгала, если бы сказала, что мы вдруг что-то очень быстро изменили. Нет, но сейчас уже многое изменилось". (Lsm.lv)

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать