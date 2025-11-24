В Латвии поймали восемь «шаров» из Белоруссии: Козловскис негодует

Одновременно Пограничная охрана, получив первые сигналы от литовских коллег, совместно с Госполицией начала мероприятия по перехвату объектов и за ночь задержала восемь метеорологических воздушных шаров (метеозондов) с нелегальными сигаретами. Работа служб продолжается.

«Важно подчеркнуть, что критическая инфраструктура не пострадала, однако сейчас это один из способов, которым в Латвию завозят нелегальные сигареты. Ответственные службы Латвии непрерывно мониторят ситуацию на границе. Тем не менее с вчерашнего вечера наши службы работали в усиленном режиме до самого утра. На данный момент перехвачено восемь метеозондов, причём на одном таком зонде перевозится примерно от 60 000 до 120 000 сигарет. Службы продолжают активно работать, и цифры в течение дня ещё могут измениться», — заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

На данный момент службы изъяли в общей сложности восемь метеозондов с более чем 720 000 нелегальных сигарет.