Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta
Доступность

Британия: избитую женщину осудили за то, что она потом назвала напавшего на неё… угадайте как?

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 17:21

Важно 0 комментариев

Мать четверых детей, которая назвала своего предполагаемого нападавшего «пи**сом», была признана виновной в преступлении на почве ненависти, пишет The Sun.

34-летняя работница дома престарелых Элизабет Кинни отправила знакомым сообщения, поделившись с ними фотографиями своих травм, полученных в результате предполагаемого нападения, в результате которого она была госпитализирована.

При этом она использовала слово «пи**с» для описания предполагаемого нападавшего и была обвинена в злонамеренном  правонарушении. Состоялся суд, на котором она настаивала, что ее слова были «беcсмысленной тирадой» и что она не нападала на чью-либо сексуальность, но мировые судьи заявили, что ее замечание было «гомофобным».

Кинни была приговорена к 12 месяцам общественных работ с требованием выполнить 72 часа неоплачиваемого труда и 10 дней реабилитационных мероприятий. Ей также было предписано выплатить 364 фунта стерлингов в качестве судебных издержек.

Ни одно из сообщений или контекста не было полностью зачитано в суде. Никто не был арестован или обвинен в нападении.

Жаклин Уайтинг, прокурор, сказала: «Обвиняемая и жертва в этом деле были друзьями, но поссорились, что привело к инциденту 27 октября 2024 года, в результате которого жертве [на всякий случай, жертва в этом деле - не Элизабет Кинни] были отправлены оскорбительные и гомофобные текстовые сообщения, вызвавшие у нее тревогу и стресс. Корона относит это преступление к самой высокой категории своего рода из-за его влияния на сексуальную ориентацию».

В качестве смягчающего обстоятельства адвокат Кинни Саймон Симмондс сказал, что мать была «просто расстроена» тем, что с ней произошло. Он добавил: «Все это звучит нелепо и по-детски, и ей довольно неловко читать их в холодном свете дня. Хотя она использовала слово «f****t», оно не было направлено против сексуальной ориентации человека. Это были просто слова, сказанные бездумно, чтобы выпустить пар".

Г-н Симмондс также сообщил суду, что Кинни проработала в доме престарелых 16 лет и мечтает стать медсестрой.

При вынесении приговора мировой судья Роберт Воу сказал: «Приговор был ужесточен из-за гомофобного содержания. Мы признаем, что это могло быть сказано в порыве гнева, но тем не менее эти слова были сказаны».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?
Важно

“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?

Латвийская армия потребовала демонтировать рельсы в приграничной с Россией полосе
Важно

Латвийская армия потребовала демонтировать рельсы в приграничной с Россией полосе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:15 24.11.2025
Юрмала: Лединьш – новый мэр
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: взнос бы уменьшить…
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: девочек — в армию?
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: главное — манёвры
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: тупик лечения
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: демонтировать все рельсы
Sfera.lv 8 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 4 дня назад

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать