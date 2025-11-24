Британия: избитую женщину осудили за то, что она потом назвала напавшего на неё… угадайте как?

34-летняя работница дома престарелых Элизабет Кинни отправила знакомым сообщения, поделившись с ними фотографиями своих травм, полученных в результате предполагаемого нападения, в результате которого она была госпитализирована.

При этом она использовала слово «пи**с» для описания предполагаемого нападавшего и была обвинена в злонамеренном правонарушении. Состоялся суд, на котором она настаивала, что ее слова были «беcсмысленной тирадой» и что она не нападала на чью-либо сексуальность, но мировые судьи заявили, что ее замечание было «гомофобным».

Кинни была приговорена к 12 месяцам общественных работ с требованием выполнить 72 часа неоплачиваемого труда и 10 дней реабилитационных мероприятий. Ей также было предписано выплатить 364 фунта стерлингов в качестве судебных издержек.

Ни одно из сообщений или контекста не было полностью зачитано в суде. Никто не был арестован или обвинен в нападении.

Жаклин Уайтинг, прокурор, сказала: «Обвиняемая и жертва в этом деле были друзьями, но поссорились, что привело к инциденту 27 октября 2024 года, в результате которого жертве [на всякий случай, жертва в этом деле - не Элизабет Кинни] были отправлены оскорбительные и гомофобные текстовые сообщения, вызвавшие у нее тревогу и стресс. Корона относит это преступление к самой высокой категории своего рода из-за его влияния на сексуальную ориентацию».

В качестве смягчающего обстоятельства адвокат Кинни Саймон Симмондс сказал, что мать была «просто расстроена» тем, что с ней произошло. Он добавил: «Все это звучит нелепо и по-детски, и ей довольно неловко читать их в холодном свете дня. Хотя она использовала слово «f****t», оно не было направлено против сексуальной ориентации человека. Это были просто слова, сказанные бездумно, чтобы выпустить пар".

Г-н Симмондс также сообщил суду, что Кинни проработала в доме престарелых 16 лет и мечтает стать медсестрой.

При вынесении приговора мировой судья Роберт Воу сказал: «Приговор был ужесточен из-за гомофобного содержания. Мы признаем, что это могло быть сказано в порыве гнева, но тем не менее эти слова были сказаны».