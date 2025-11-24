На установленных по городу плакатах перечислены бонусы, которые предоставляет город своим жителям:
- 90% скидка на налог на недвижимость;
- 200 евро пенсионерам на лекарства;
- бесплатный общественный транспорт для всех;
- бесплатная электричка в Юрмалу;
- 1000 евро за каждого новорожденного;
- 100 евро на поддержку обучения школьникам и студентам;
- бесплатная еда в детских садах и школах.
Политолог Филипп Раевский, опубликовавший фото этого предложения в Твиттере/X, ехидно написал: "Это правда очень мило! Чем же ответил Рига?".
В комментариях пошутили: «Будьте прогрессивным, декларируйся в Риге. У нас самое дорогое отопление в странах Балтии, мало парковочных мест, но много (как минимум 3) новых пешеходных переходов».
Šis tiešām ir mīļi! Kāda būs Rīgas atbilde @EdvardsRatnieks @Sprindzuks @VilnisKirsis @SlesersAinars @VKleinbergs @ pic.twitter.com/G5warpkfaz— Filips (@Rajevskis) November 24, 2025