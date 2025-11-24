Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами (1)

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 18:42

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

На установленных по городу плакатах перечислены бонусы, которые предоставляет город своим жителям:

  • 90% скидка на налог на недвижимость;
  • 200 евро пенсионерам на лекарства;
  • бесплатный общественный транспорт для всех;
  • бесплатная электричка в Юрмалу;
  • 1000 евро за каждого новорожденного;
  • 100 евро на поддержку обучения школьникам и студентам;
  • бесплатная еда в детских садах и школах.

Политолог Филипп Раевский, опубликовавший фото этого предложения в Твиттере/X, ехидно написал: "Это правда очень мило! Чем же ответил Рига?".

В комментариях пошутили: «Будьте прогрессивным, декларируйся в Риге. У нас самое дорогое отопление в странах Балтии, мало парковочных мест, но много (как минимум 3) новых пешеходных переходов».

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия (1)

Важно 18:50

Важно 1 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа (1)

Мир 18:25

Мир 1 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой (1)

Важно 18:14

Важно 1 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение (1)

Бизнес 18:14

Бизнес 1 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев (1)

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 1 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

