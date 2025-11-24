На установленных по городу плакатах перечислены бонусы, которые предоставляет город своим жителям:

90% скидка на налог на недвижимость;

200 евро пенсионерам на лекарства;

бесплатный общественный транспорт для всех;

бесплатная электричка в Юрмалу;

1000 евро за каждого новорожденного;

100 евро на поддержку обучения школьникам и студентам;

бесплатная еда в детских садах и школах.

Политолог Филипп Раевский, опубликовавший фото этого предложения в Твиттере/X, ехидно написал: "Это правда очень мило! Чем же ответил Рига?".

В комментариях пошутили: «Будьте прогрессивным, декларируйся в Риге. У нас самое дорогое отопление в странах Балтии, мало парковочных мест, но много (как минимум 3) новых пешеходных переходов».