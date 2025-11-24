По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, наличие такого сообщения представляет собой самую прямую угрозу безопасности. В интервью программе "Nekā personīga" представители Национальных вооружённых сил (НВС) чётко заявили о необходимости ликвидации рельсов и насыпей на границе с Россией - чем скорее, тем лучше.

"Nekā personīga" напоминает, что общая протяжённость железнодорожных путей в Латвии составляет около 1800 километров, а ширина колеи составляет 1520 мм и совпадает с российской. В то же время предприятие "Latvijas dzelzceļš" (LDz) по-прежнему использует средства связи и программное обеспечение, разработанные в России и Белоруссии. С их помощью Россия может отслеживать, какие составы находятся на территории Латвии. Кроме того, грузы, которые по-прежнему идут с востока через Россию, обслуживаются через "Российские железные дороги".

На востоке, в направлении российской границы существуют два железнодорожных коридора: первый - это линия "Резекне II - Зилупе - государственная граница" продолжением в направлении России до Пыталово и Москвы. Вторая линия "Резекне II - Карсава - государственная граница" соединяет Латгале с направлением на Псков. В свою очередь, железнодорожное сообщение с Беларусью обеспечивает линия "Даугавпилс - Индра - государственная граница" в направлении Полоцка.

Кроме того, участок пути "Карсава - государственная граница" в направлении Пыталово на протяжении многих километров проходит непосредственно параллельно границе. В программе отмечается, что это одна из самых стратегически важных железных дорог в регионе.

Опрошенные программой военные и экономические аналитики отмечают, что, по их мнению, существующее железнодорожное сообщение с Россией представляет угрозу безопасности. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что необходимо оценить ситуацию, поскольку демонтаж путей в направлении России полностью остановит транзитные перевозки через Латвию, в том числе из Азии. (Tv3.lv)