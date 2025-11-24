Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийская армия потребовала демонтировать рельсы в приграничной с Россией полосе

© LETA 24 ноября, 2025 12:50

Нескольким министерствам и органам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о влиянии на Латвию демонтажа рельсов на границе с Россией, сообщила программа "Nekā personīga" на телеканале TV3. Создатели программы узнали, что на закрытых заседаниях в Латвии обсуждалась возможность разобрать железнодорожные пути в направлении России.

По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, наличие такого сообщения представляет собой самую прямую угрозу безопасности. В интервью программе "Nekā personīga" представители Национальных вооружённых сил (НВС) чётко заявили о необходимости ликвидации рельсов и насыпей на границе с Россией - чем скорее, тем лучше.

"Nekā personīga" напоминает, что общая протяжённость железнодорожных путей в Латвии составляет около 1800 километров, а ширина колеи составляет 1520 мм и совпадает с российской. В то же время предприятие "Latvijas dzelzceļš" (LDz) по-прежнему использует средства связи и программное обеспечение, разработанные в России и Белоруссии. С их помощью Россия может отслеживать, какие составы находятся на территории Латвии. Кроме того, грузы, которые по-прежнему идут с востока через Россию, обслуживаются через "Российские железные дороги".

На востоке, в направлении российской границы существуют два железнодорожных коридора: первый - это линия "Резекне II - Зилупе - государственная граница" продолжением в направлении России до Пыталово и Москвы. Вторая линия "Резекне II - Карсава - государственная граница" соединяет Латгале с направлением на Псков. В свою очередь, железнодорожное сообщение с Беларусью обеспечивает линия "Даугавпилс - Индра - государственная граница" в направлении Полоцка.

Кроме того, участок пути "Карсава - государственная граница" в направлении Пыталово на протяжении многих километров проходит непосредственно параллельно границе. В программе отмечается, что это одна из самых стратегически важных железных дорог в регионе.

Опрошенные программой военные и экономические аналитики отмечают, что, по их мнению, существующее железнодорожное сообщение с Россией представляет угрозу безопасности. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что необходимо оценить ситуацию, поскольку демонтаж путей в направлении России полностью остановит транзитные перевозки через Латвию, в том числе из Азии. (Tv3.lv)

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню
Важно

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?
Важно

“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

