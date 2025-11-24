Дата-центры вместо газового котла — уже в Британии

Когда компьютеры обрабатывают данные, они выделяют большое количество тепла. Обычно дата-центры тратят до 30% энергии только на охлаждение серверов. В новом проекте всё наоборот: тепло не теряют, а перехватывают с помощью масла и направляют в систему отопления и горячей воды дома.

Счета семьи сократились с 375 фунтов стерлингов до 40–60 фунтов в месяц, потому что электричество для вычислений оплачивает сторонний клиент, которому нужны цифровые мощности. То есть жильцы фактически получают тепло «побочным продуктом» обработки данных.

Система разработана компанией Thermify и стала частью проекта UK Power Networks по поиску доступных и экологичных способов отопления. В следующей фазе планируется установить HeatHub ещё в 50 домах. В будущем такие устройства смогут объединяться в распределённые дата-центры и обслуживать приложения и анализ данных.

Технология пока пилотная, но уже показала: цифровая инфраструктура может не только потреблять энергию, но и отдавать её обратно в виде тепла. И для некоторых британцев сервера в сарае могут стать реальной заменой газовых котлов.