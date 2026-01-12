С тревогой ждем счет: цена на электричество выросла в два раза

В Литве средняя цена электроэнергии увеличилась в 2,1 раза и, как и в Латвии, составила 149,49 евро за МВт·ч, тогда как в Эстонии средняя цена достигла 147,07 евро за МВт·ч, что также означает двукратный рост.

Цена в системе «Nord Pool» выросла до 103,26 евро за МВт·ч, что на 63% больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе, по мере дальнейшего снижения температуры воздуха, потребление электроэнергии в странах Северной Европы и Балтии достигло наивысшего уровня за последние годы. На фоне высокого спроса и снижения выработки ветровых электростанций оптовые цены на электроэнергию существенно выросли.

Высокий уровень цен сформировался по всему региону из-за повышенного спроса и в отдельные дни недели ограничивал возможности экспорта, в том числе в Финляндии.

Рост цен был обусловлен снижением выработки ветровых электростанций на 17% в регионе «Nord Pool» и на 45% в странах Балтии. В то же время в Северных странах продолжала расти доступность атомных электростанций (АЭС), увеличившись на три процентных пункта и достигнув 97%.

Потребление электроэнергии в регионе «Nord Pool» составило 11 300 гигаватт-часов (ГВт·ч), тогда как объёмы производства — 11 636 ГВт·ч.

Совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 19% и достигло 691 ГВт·ч. В Латвии объём потреблённой электроэнергии был на 17% выше, чем неделей ранее, — 165 ГВт·ч. В Эстонии потребление увеличилось на 10% — до 209 ГВт·ч. В Литве было потреблено 316 ГВт·ч электроэнергии, что на 26% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 22%, и в общей сложности было выработано 463 ГВт·ч. В Латвии объём производства электроэнергии оказался на 95% выше, чем неделей ранее, — 166 ГВт·ч. В Эстонии производство удвоилось и составило 129 ГВт·ч. В то же время в Литве выработка электроэнергии сократилась на 27% — до 167 ГВт·ч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению составило в Латвии 101%, в Эстонии — 62%, а в Литве — 53%. В целом в странах Балтии было произведено 67% от объёма электроэнергии, потреблённой в регионе.