С тревогой ждем счет: цена на электричество выросла в два раза

© LETA 12 января, 2026 18:09

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла вдвое и достигла 149,49 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили агентству LETA в АО «Latvenergo».

В Литве средняя цена электроэнергии увеличилась в 2,1 раза и, как и в Латвии, составила 149,49 евро за МВт·ч, тогда как в Эстонии средняя цена достигла 147,07 евро за МВт·ч, что также означает двукратный рост.

Цена в системе «Nord Pool» выросла до 103,26 евро за МВт·ч, что на 63% больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе, по мере дальнейшего снижения температуры воздуха, потребление электроэнергии в странах Северной Европы и Балтии достигло наивысшего уровня за последние годы. На фоне высокого спроса и снижения выработки ветровых электростанций оптовые цены на электроэнергию существенно выросли.

Высокий уровень цен сформировался по всему региону из-за повышенного спроса и в отдельные дни недели ограничивал возможности экспорта, в том числе в Финляндии.

Рост цен был обусловлен снижением выработки ветровых электростанций на 17% в регионе «Nord Pool» и на 45% в странах Балтии. В то же время в Северных странах продолжала расти доступность атомных электростанций (АЭС), увеличившись на три процентных пункта и достигнув 97%.

Потребление электроэнергии в регионе «Nord Pool» составило 11 300 гигаватт-часов (ГВт·ч), тогда как объёмы производства — 11 636 ГВт·ч.

Совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 19% и достигло 691 ГВт·ч. В Латвии объём потреблённой электроэнергии был на 17% выше, чем неделей ранее, — 165 ГВт·ч. В Эстонии потребление увеличилось на 10% — до 209 ГВт·ч. В Литве было потреблено 316 ГВт·ч электроэнергии, что на 26% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 22%, и в общей сложности было выработано 463 ГВт·ч. В Латвии объём производства электроэнергии оказался на 95% выше, чем неделей ранее, — 166 ГВт·ч. В Эстонии производство удвоилось и составило 129 ГВт·ч. В то же время в Литве выработка электроэнергии сократилась на 27% — до 167 ГВт·ч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению составило в Латвии 101%, в Эстонии — 62%, а в Литве — 53%. В целом в странах Балтии было произведено 67% от объёма электроэнергии, потреблённой в регионе.

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

