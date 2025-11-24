Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперты, предсказавшие кризис 2008 года, пророчат новые потрясения

Neatkarīgā Rīta Avīze 24 ноября, 2025 14:43

Новости Латвии

Scanpix/ Photo: Arne Dedert/dpa

Эксперты, которые в 2008 году предсказывали финансовый кризис, вновь предупреждают об опасности, угрожающей мировой экономике, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «Bild».

Представитель финансового сектора США и ветеран Уолл-стрит Гэри Шиллинг предупреждает о новой волне кризиса. Он говорит, что ситуация опасно напоминает 2008 год, о чем свидетельствуют следующие признаки: рынок перегрет, спекуляции растут, а государственный долг достигает рекордного уровня.

«Ситуация сбивает с толку. Я не понимаю, куда движутся финансовые рынки, и вероятность финансового кризиса в настоящее время опасно высока», — говорит он.

Финансовый аналитик Мередит Уитни, известная как «оракул с Уолл-стрит», также считает, что спад уже начался — она говорит, что реальная экономика слабее, чем показывают статистические данные, и что многие американцы живут в долг.

Аналитики, которые указывают на опасность роста искусственного интеллекта (ИИ), особенно суровы. Инвестор Майкл Барри не рекомендует вкладывать средства в крупные технологические компании. Хотя мнения экспертов разнятся, все они сходятся во мнении, что огромные долги, переоцененные акции технологических компаний и разрыв между фондовым рынком и реальной экономикой делают глобальные рынки очень уязвимыми.

Чтобы достичь 10-процентной доходности от запланированных инвестиций в искусственный интеллект, компаниям потребуется 560 миллиардов евро в год — это более 345 евро с каждого пользователя iPhone. История показывает, что такие надежды на новые технологии часто, по крайней мере на начальном этапе, не оправдываются.

Однако, согласно данным «The Economist», вероятность того, что крах фондового рынка вызовет серьезный финансовый кризис, по-прежнему остается низкой. В отличие от 2008 года, современный бум искусственного интеллекта в значительной степени финансируется за счет собственного капитала, а не за счет долга, а реальная экономика в последние годы, начиная с энергетического кризиса в Европе и заканчивая торговыми войнами в США, продемонстрировала большую устойчивость — в настоящее время спады становятся все более редкими.

Однако было бы ошибочно полагать, что крах фондового рынка повлияет только на кошельки инвесторов. Даже без коллапса финансовой системы крупный крах фондового рынка может ввергнуть мировую экономику в рецессию.

Почти половина роста богатства американцев в последние годы была связана с акциями искусственного интеллекта. Становясь богаче, люди начали меньше экономить.

Снижение стоимости таких активов существенно повлияло бы на потребление, а ослабление спроса в США повлияло бы как на Европу, так и на Китай, еще больше усугубив торговые напряжения.

В конечном итоге торговля сократилась бы, американские расходы уменьшились бы, а торговый дефицит США сократился бы, но перепроизводство Китая стало бы еще больше. Мир, возможно, предвидит крах фондового рынка США, но это не значит, что он готов к последствиям.

Главные новости

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой
Важно

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно

0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии

0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир

0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно

0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес

0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь

0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно

0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

