Эксперты, предсказавшие кризис 2008 года, пророчат новые потрясения

Представитель финансового сектора США и ветеран Уолл-стрит Гэри Шиллинг предупреждает о новой волне кризиса. Он говорит, что ситуация опасно напоминает 2008 год, о чем свидетельствуют следующие признаки: рынок перегрет, спекуляции растут, а государственный долг достигает рекордного уровня.

«Ситуация сбивает с толку. Я не понимаю, куда движутся финансовые рынки, и вероятность финансового кризиса в настоящее время опасно высока», — говорит он.

Финансовый аналитик Мередит Уитни, известная как «оракул с Уолл-стрит», также считает, что спад уже начался — она говорит, что реальная экономика слабее, чем показывают статистические данные, и что многие американцы живут в долг.

Аналитики, которые указывают на опасность роста искусственного интеллекта (ИИ), особенно суровы. Инвестор Майкл Барри не рекомендует вкладывать средства в крупные технологические компании. Хотя мнения экспертов разнятся, все они сходятся во мнении, что огромные долги, переоцененные акции технологических компаний и разрыв между фондовым рынком и реальной экономикой делают глобальные рынки очень уязвимыми.

Чтобы достичь 10-процентной доходности от запланированных инвестиций в искусственный интеллект, компаниям потребуется 560 миллиардов евро в год — это более 345 евро с каждого пользователя iPhone. История показывает, что такие надежды на новые технологии часто, по крайней мере на начальном этапе, не оправдываются.

Однако, согласно данным «The Economist», вероятность того, что крах фондового рынка вызовет серьезный финансовый кризис, по-прежнему остается низкой. В отличие от 2008 года, современный бум искусственного интеллекта в значительной степени финансируется за счет собственного капитала, а не за счет долга, а реальная экономика в последние годы, начиная с энергетического кризиса в Европе и заканчивая торговыми войнами в США, продемонстрировала большую устойчивость — в настоящее время спады становятся все более редкими.

Однако было бы ошибочно полагать, что крах фондового рынка повлияет только на кошельки инвесторов. Даже без коллапса финансовой системы крупный крах фондового рынка может ввергнуть мировую экономику в рецессию.

Почти половина роста богатства американцев в последние годы была связана с акциями искусственного интеллекта. Становясь богаче, люди начали меньше экономить.

Снижение стоимости таких активов существенно повлияло бы на потребление, а ослабление спроса в США повлияло бы как на Европу, так и на Китай, еще больше усугубив торговые напряжения.

В конечном итоге торговля сократилась бы, американские расходы уменьшились бы, а торговый дефицит США сократился бы, но перепроизводство Китая стало бы еще больше. Мир, возможно, предвидит крах фондового рынка США, но это не значит, что он готов к последствиям.