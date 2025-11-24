Кадры с юга Польши: техника вязнет в сугробах. В ноябре?

Видно как вьюгой намело уже немалые сугробы. И это в конце ноября.

Зимний шторм обесточил 134 тыс. домов, сообщает TVN Meteo.

Cнежный атмосферный фронт движется по югу и юго-востоку Польши с пятницы. В ночь на воскресенье и утром в южной части страны выпало около 10-20 см снега, местами – до 30 см зимних осадков, преимущественно в Малопольском воеводстве.

Высота снежного покрова в Вислочеке достигла около 50 см, в Леско — 40 см, а в Кросно — более 30 см.

В связи со сложными погодными условиями по всей стране пожарные совершили около 3 тыс. выездов, преимущественно из-за поваленных деревьев, которые повредили линии электропередачи, перекрыли дороги, а также упали на здания и припаркованные автомобили.

На дороги страны были выведены около 1,5 тыс. единиц спецтехники.