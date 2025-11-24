Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
НВС среагировали первыми: зафиксировали воздушные объекты на границе

© LETA 24 ноября, 2025 15:38

Новости Латвии 0 комментариев

Залетевшие на территорию Латвии метеозонды с контрабандными сигаретами первыми заметили Национальные вооруженные силы (НВС).

С вечера воскресенья до утра понедельника радиолокационные системы НВС зафиксировали несколько воздушных объектов, которые в разные промежутки времени, пересекая латвийско-белорусскую границу, влетали в воздушное пространство Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Сразу после получения информации Государственная пограничная охрана совместно с Государственной полицией приступила к оперативным действиям в приграничных краях Латвии, проводя проверку территорий, патрулирование и поиск объектов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что критической инфраструктуре ничто не угрожает, однако это один из способов переправки нелегальных сигарет в Латвию. Один такой зонд может транспортировать от 60 000 до 120 000 сигарет, и на сегодня перехвачено восемь метеозондов с более чем 720 000 нелегальных сигарет. Службы продолжают активно работать, поэтому данные могут измениться в течение дня.

Государственная пограничная охрана и Госполиция призывают жителей сообщать о таких объектах по телефону 112. При этом людей предупреждают, что к таким объектам не следует приближаться и пытаться самостоятельно их посадить.

Метеорологические воздушные шары с контрабандными сигаретами в Латвии обнаруживались и ранее. Так, 7 октября в Краславском крае в одном из зондов было 30 000 сигарет с белорусскими акцизными марками, а 3 октября в Аугшдаугавском крае у границы с Беларусью правоохранители обнаружили зонд с 28 760 белорусскими сигаретами.

8 сентября в том же крае были перехвачены два шара с 60 000 белорусских сигарет. В мае в Лудзенском крае пограничники также обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами.

В последние месяцы метеорологические шары с контрабандными сигаретами, прилетающие из Беларуси, создавали серьезные помехи и для работы литовских аэропортов. Из-за угроз для гражданской авиации несколько раз приходилось закрывать Вильнюсский аэропорт.

ФОТО иллюстративное

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

