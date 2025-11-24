Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta
Доступность

Глас народа за казённый счет: депутаты продвигают «госзаказ» для Manabalss.lv

© LETA 24 ноября, 2025 16:15

Важно 0 комментариев

LETA

Депутаты фракции «Jaunā Vienotība» (JV) Сейма Эдмунд Юревиц и Агнесе Краста подали в Комиссию по бюджету и финансам (налогам) Сейма предложение обеспечить финансирование работы платформы «Manabalss.lv».

В предложении депутаты JV призывают выделить 150 000 евро Фонду общественного участия (SIF), чтобы обеспечить функционирование цифровой платформы демократии «Manabalss.lv».

В документе подчёркивается, что платформа на протяжении почти 15 лет была важным инструментом участия жителей в формировании политики — на ней было выдвинуто более 140 инициатив, из которых 83 включены в нормативные акты, включая внесение конституционных изменений. По мнению депутатов JV, постоянный механизм финансирования необходим для укрепления общественного участия в процессе принятия решений.

Ранее команда «Manabalss.lv» призвала Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования деятельности платформы как государственного заказа на выполнение функции, важной для общества. «Сегодня на латвийскую демократию совершается нападение — нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозами военного нападения», — заявил в обращении к СМИ руководитель организации Имантс Брейдакс.

По его словам, если платформы «Manabalss.lv» больше не будет, все почувствуют её отсутствие. «У граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии, и тогда у вас и у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы — раз в четыре года», — отметил Брейдакс, обращая внимание на то, что политики обычно готовы выслушивать народ лишь за год до выборов, но не в повседневной работе.

Команда «Manabalss.lv» указывает, что с 2011 года, когда организация была основана, через созданную ею платформу в Сейм поступило более 140 инициатив, из которых 83 стали законами. По призыву к Сейму разработать постоянный механизм финансирования цифровой демократической инфраструктуры — «Manabalss.lv» — начат сбор подписей, чтобы подать эту инициативу в парламент.

Проект «Manabalss» реализуется фондом «Sabiedrības līdzdalības fonds», в правление которого входят Брейдакс, Сигне Валтиня и Валдис Порниекс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню
Важно

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:15 24.11.2025
Юрмала: Лединьш – новый мэр
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: девочек — в армию?
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: тупик лечения
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: демонтировать все рельсы
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: книги из России
Sfera.lv 8 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 3 дня назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 4 дня назад

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать