Отстранение судьи в деле о десятках миллионов евро вызвало непонимание в юридическом сообществе

Обвиняемые по этому уголовному делу обвиняются в попытке мошенничества с акциями «Olainfarm» на сумму в несколько десятков миллионов евро. Сореди них граждане не только Латвии (Милана Белевич, Карлис Крастиньш, Харалд Велмерс), но и Чехии (Войтех Качен и Тибор Бокор).

Первое заседание состоялось в здании Рижского городского суда на ул. Сейлес. В зал для многочисленной группы адвокатов был принесен дополнительный стол, но мест на всех все равно не хватило. Адвокат Нормундс Дулевскис пожаловался, что так работать невозможно. Судья Гунта Чепуле объяснила, что единственный большой зал занят. Если адвокаты хотят, чтобы заседания проходили в другом здании, пусть подают отвод составу суда. Адвокат Саулведис Варпиньш так и поступил. Судья отклонила отвод и запланировала следующее заседание уже в большом зале.

Однако адвокаты обвиняемых подали председателю Рижского городского суда Анде Бриеде просьбу передать дело в другой суд. И та ее удовлетворила, обосновав свое решение тем, что «у стороннего наблюдателя могло возникнуть впечатление, что судья уже частично выразила свое отношение к одной из сторон процесса». Поэтому на прошлой неделе второе заседание по этому делу состоялось в здании на улице Абренес и с новым судьей.

Замены судьи в таком серьезном деле по такому поводу – казус беспрецедентный. Министерство юстиции запросило объяснения у председателя Рижского городского суда, а затем обратилось в Совет юстиции с просьбой оценить действия Бриеде. Айгарс Струпишс, председатель Верховного суда и Совета по правосудию заявил, что свою оценку даст и Комиссия по этике судей: «Ранее мы не сталкивались с подобными случаями. Согласно закону, председатель суда может передать дело другому судье только в отдельных случаях».

Председатель суда может передать дело другому судье если, например, действующий судья необоснованно затягивает работу или его график не позволяет рассмотреть дело в срок. Однако недовольство участников судьей или условиями заседания не является достаточным основанием для этого. В таком случае передача дело другому судье может трактоваться как покушение на независимость судьи.

Струпишс отмечает: «Для нас сейчас важно понять мотивы действия председателя суда, поскольку это ненормальная ситуация, когда председатель суда может отстранить любого судью, рассматривающего уголовное дело, и назначить на его место другого только потому, что адвокат подал жалобу. Это опасный прецедент. Потому что, так можно заменить любого не понравившегося [защите] судью».

В Совете по правосудию также участвует председатель Совета адвокатов. В настоящее время это Саулведис Варпиньш – один из адвокатов обвиняемых в уголовном деле «Olainfarm». Впрочем, он обещает не участвовать в голосовании по этому прецеденту, если до этого дойдет дело.

Между тем, на прошлой неделе свидетель защиты «Olainfarm» перед судебным заседанием раздал прокурору и судье материалы о потерпевшей стороне, создав почву для новых спекуляций о влиянии на суд.