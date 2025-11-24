Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отстранение судьи в деле о десятках миллионов евро вызвало непонимание в юридическом сообществе

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 16:36

Бизнес 0 комментариев

Юридическое сообщество в Латвии на прошлой неделе оказалось взбудораженным одним прецедентом. В крупнейшем деле о рейдерстве, сообщает программа ТV3 “Nekā personīga”, был заменен судья – по жалобе адвокатов, сетовавших на слишком маленькое помещение. Если по таким поводам менять судью на важнейшем процессе, что же будет дальше? Теперь этот беспрецедентный случай будет рассмотрен Комиссией по этике судей и Советом по правосудию.

Обвиняемые по этому уголовному делу обвиняются в попытке мошенничества с акциями «Olainfarm» на сумму в несколько десятков миллионов евро. Сореди них граждане не только Латвии (Милана Белевич, Карлис Крастиньш, Харалд Велмерс), но и Чехии (Войтех Качен и Тибор Бокор).

Первое заседание состоялось в здании Рижского городского суда на ул. Сейлес. В зал для многочисленной группы адвокатов был принесен дополнительный стол, но мест на всех все равно не хватило. Адвокат Нормундс Дулевскис пожаловался, что так работать невозможно. Судья Гунта Чепуле объяснила, что единственный большой зал занят. Если адвокаты хотят, чтобы заседания проходили в другом здании, пусть подают отвод составу суда. Адвокат Саулведис Варпиньш так и поступил. Судья отклонила отвод и запланировала следующее заседание уже в большом зале.

Однако адвокаты обвиняемых подали председателю Рижского городского суда Анде Бриеде просьбу передать дело в другой суд. И та ее удовлетворила, обосновав свое решение тем, что «у стороннего наблюдателя могло возникнуть впечатление, что судья уже частично выразила свое отношение к одной из сторон процесса». Поэтому на прошлой неделе второе заседание по этому делу состоялось в здании на улице Абренес и с новым судьей.

Замены судьи в таком серьезном деле по такому поводу – казус беспрецедентный. Министерство юстиции запросило объяснения у председателя Рижского городского суда, а затем обратилось в Совет юстиции с просьбой оценить действия Бриеде. Айгарс Струпишс, председатель Верховного суда и Совета по правосудию заявил, что свою оценку даст и Комиссия по этике судей: «Ранее мы не сталкивались с подобными случаями. Согласно закону, председатель суда может передать дело другому судье только в отдельных случаях».

Председатель суда может передать дело другому судье если, например, действующий судья необоснованно затягивает работу или его график не позволяет рассмотреть дело в срок. Однако недовольство участников судьей или условиями заседания не является достаточным основанием для этого. В таком случае передача дело другому судье может трактоваться как покушение на независимость судьи.

Струпишс отмечает: «Для нас сейчас важно понять мотивы действия председателя суда, поскольку это ненормальная ситуация, когда председатель суда может отстранить любого судью, рассматривающего уголовное дело, и назначить на его место другого только потому, что адвокат подал жалобу. Это опасный прецедент. Потому что, так можно заменить любого не понравившегося [защите] судью».

В Совете по правосудию также участвует председатель Совета адвокатов. В настоящее время это Саулведис Варпиньш – один из адвокатов обвиняемых в уголовном деле «Olainfarm». Впрочем, он обещает не участвовать в голосовании по этому прецеденту, если до этого дойдет дело.  

Между тем, на прошлой неделе свидетель защиты «Olainfarm» перед судебным заседанием раздал прокурору и судье материалы о потерпевшей стороне, создав почву для новых спекуляций о влиянии на суд.

 

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

