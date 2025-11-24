Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 16:56

Важно 0 комментариев

Наверняка каждый знает это ощущение, когда утром перед работой садишься в холодную машину — в салоне ещё чувствуется ночная прохлада, стёкла покрыты льдом, а двигатель только начинает прогреваться. Пока машина медленно нагревается, и мы сами пытаемся согреться. Именно зимой на дорогах появляется один узнаваемый феномен, над которым автомобилисты шутят уже много лет.

Сандис опубликовал в социальной сети Threads запись, в которой описал сегодняшнее наблюдение:
«Сегодня, по дороге на работу, заметил, что многие водители едут в шапке. Может кто-нибудь объяснить, почему? Как сказал Тимрот: “Самый опасный водитель — тот, у которого шапка на голове”.»

Отвечая Сандису, одна женщина написала в комментариях, что у неё старенькая машина. До работы ехать неполные 15 минут. Если повезёт, тёплый воздух начинается дуть как раз тогда, когда она уже приезжает на работу. Она пишет, что тоже ездит в шапке и в перчатках.

Вот мнения других людей:

«Самый опасный — это водитель с наушниками в ушах…»

«У тех, у кого короткие волосы, может просто мёрзнуть голова, пока машина не прогреется.»

«Если утром вываливаешься из кровати и нет времени заскочить в душ, то шапка — отличный способ укротить гнездо на голове. Летом шапка — это аксессуар. Я бы больше переживал за тех, кто сидит в совершенно новых тачках и держит телефон в руках, хотя есть же Android Auto / Apple CarPlay… Об этом почему-то никто особо не говорит и не беспокоится…»

«Потому что я часто выхожу из машины и снова сажусь. Такая работа. Каждый раз надевать и снимать — неудобно. На дальние поездки, конечно, — без шапки.»

«Некоторая корреляция действительно наблюдается. Зимнюю шапку на голове можно понять при –30, но не сейчас. Часто видно, что такие персонажи очищают от снега только лобовое стекло, и то не полностью. Вся остальная машина — в сугробе. Это означает, что им всё равно, что происходит вокруг, они ведут машину так, словно они одни в мире.»

«Больше всего тепла тело теряет через голову. Вот и решение — шапка.»

«На мой взгляд, зимой водитель в шапке гораздо менее опасен, чем те, кто летом ездит в капюшоне.»

«Что теперь — мне ещё и куртку с брюками аккуратно сложить и положить на сиденье? Как сел в шапке — так и еду, а иногда, о ужас (!), и в капюшоне. Если в какой-то момент начинает мешать — снимаю. И… таким своеобразным парням, как Паулс, не каждый может угнаться, поэтому не все его слова нужно брать за пример.»

«Зимой я всегда ездил и буду ездить в шапке, потому что у меня лысина, и настолько прогревать салон, чтобы ей было комфортно, — не хочется.»

«Самые опасные водители — это те, кто идёт на обгон там и тогда, когда этого делать абсолютно не следует. А как кто одет в машине — какая разница? Хоть в одних трусах, если на улице –20.»

ФОТО илюстративное

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

