“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?

Сандис опубликовал в социальной сети Threads запись, в которой описал сегодняшнее наблюдение:

«Сегодня, по дороге на работу, заметил, что многие водители едут в шапке. Может кто-нибудь объяснить, почему? Как сказал Тимрот: “Самый опасный водитель — тот, у которого шапка на голове”.»

Отвечая Сандису, одна женщина написала в комментариях, что у неё старенькая машина. До работы ехать неполные 15 минут. Если повезёт, тёплый воздух начинается дуть как раз тогда, когда она уже приезжает на работу. Она пишет, что тоже ездит в шапке и в перчатках.

Вот мнения других людей:

«Самый опасный — это водитель с наушниками в ушах…»

«У тех, у кого короткие волосы, может просто мёрзнуть голова, пока машина не прогреется.»

«Если утром вываливаешься из кровати и нет времени заскочить в душ, то шапка — отличный способ укротить гнездо на голове. Летом шапка — это аксессуар. Я бы больше переживал за тех, кто сидит в совершенно новых тачках и держит телефон в руках, хотя есть же Android Auto / Apple CarPlay… Об этом почему-то никто особо не говорит и не беспокоится…»

«Потому что я часто выхожу из машины и снова сажусь. Такая работа. Каждый раз надевать и снимать — неудобно. На дальние поездки, конечно, — без шапки.»

«Некоторая корреляция действительно наблюдается. Зимнюю шапку на голове можно понять при –30, но не сейчас. Часто видно, что такие персонажи очищают от снега только лобовое стекло, и то не полностью. Вся остальная машина — в сугробе. Это означает, что им всё равно, что происходит вокруг, они ведут машину так, словно они одни в мире.»

«Больше всего тепла тело теряет через голову. Вот и решение — шапка.»

«На мой взгляд, зимой водитель в шапке гораздо менее опасен, чем те, кто летом ездит в капюшоне.»

«Что теперь — мне ещё и куртку с брюками аккуратно сложить и положить на сиденье? Как сел в шапке — так и еду, а иногда, о ужас (!), и в капюшоне. Если в какой-то момент начинает мешать — снимаю. И… таким своеобразным парням, как Паулс, не каждый может угнаться, поэтому не все его слова нужно брать за пример.»

«Зимой я всегда ездил и буду ездить в шапке, потому что у меня лысина, и настолько прогревать салон, чтобы ей было комфортно, — не хочется.»

«Самые опасные водители — это те, кто идёт на обгон там и тогда, когда этого делать абсолютно не следует. А как кто одет в машине — какая разница? Хоть в одних трусах, если на улице –20.»

ФОТО илюстративное