Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

Заголовок публикации можно перевести примерно так: «Встречаясь с паломниками из Латвии, папа даёт советы в непростые времена». Однако титульное фото оказалось проблематичным — похоже, авторы статьи не узнали Эвику Силиню, которая указана в подписи к изображению, и вместо неё разместили фотографию, где папа приветствует Элиту Кузму. Надо сказать, что одежда обеих представительниц делегации действительно очень схожа.

Как сообщалось, Силиня в понедельник во время рабочего визита в Ватикан провела частную аудиенцию у папы римского Льва XIV, в ходе которой обсуждалась ситуация с безопасностью в Европе, поддержка Украины, роль Святого престола в процессе возвращения незаконно депортированных украинских детей, а также отношения между Латвией и Святым престолом.

Во время частной аудиенции премьер подарила папе подарок от Латвии — этнографский венок из традиционного народного костюма и фотокопию картины Джеммы Скулме «Mantojums. II Dziesma» («Наследие. Песня II»). Силиня подчеркнула, что этот подарок символически объединяет христианство и латышские народные традиции, напоминая о пути латвийской идентичности через историю.

«Во время советской оккупации Латвия многое потеряла. Нельзя было свободно собираться, исповедовать веру и выражать нашу культуру. Даря этот венок, я почувствовала, что могу с уверенностью сказать: Латвия вновь обрела свою силу, свою идентичность, веру и латышский язык», — сказала Силиня, добавив, что папе было искренне приятно видеть, какое большое число верующих из Латвии прибыло на Национальное паломничество.

Премьер-министр также встретилась с Государственным секретарём Святого престола, кардиналом Пьетро Паролином. В ходе переговоров обе стороны подтвердили готовность продолжать диалог о мире, безопасности, экуменических традициях в Латвии, значении международного права и сотрудничестве в международных организациях.

После встречи латвийская премьер подчеркнула, что Латвия исторически тесно связана с христианством. «Издревле нашу землю называли Terra Mariana, или Землёй Марии, что символизировало нашу принадлежность христианской Европе и веру как духовную опору в разные времена. И сегодня нас объединяют вера, надежда и стремление к миру», — сказала Силиня.

Она признала, что у Латвии сложные соседи, и история нередко ставила страну на перекрёсток войн и перемен. «Поэтому нам всегда приходилось защищать и своё государство, и безопасность своего народа. Наш диалог со Святым престолом имеет особое значение. Мы едины в стремлении к справедливому миру, поддерживая Украину и одновременно укрепляя безопасность нашего государства», — отметила Силиня.

Визит состоялся в контексте столетия дипломатических отношений между Латвией и Святым престолом, а также в год, когда католическая церковь по всему миру отмечает Юбилейный год «Паломники надежды». В этом году исполняется также 100 лет с момента первого Национального паломничества Латвии в Рим.

В базилике Святого Петра у алтаря кафедры святого Петра была проведена месса на латышском языке, в которой Силиня участвовала вместе с 200 латвийскими паломниками. Премьер отметила, что богослужение под руководством рижского архиепископа-митрополита Збигнева Станкевича было очень впечатляющим и подтвердило значение и силу латышского языка. «У нас сильная и значимая христианская община, и большое число паломников это по-настоящему доказало», — сказала Силиня.