Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 17:31

Важно 0 комментариев

LETA

Неудачный казус сегодня произошёл с официальным интернет-медиаресурсом Ватикана — Vatican News. Публикуя статью о визите латвийской делегации, вместо фотографии Эвики Силини была размещен снимок, на котором папа Лев XIV пожимает руку послу Элите Кузме.

Заголовок публикации можно перевести примерно так: «Встречаясь с паломниками из Латвии, папа даёт советы в непростые времена». Однако титульное фото оказалось проблематичным — похоже, авторы статьи не узнали Эвику Силиню, которая указана в подписи к изображению, и вместо неё разместили фотографию, где папа приветствует Элиту Кузму. Надо сказать, что одежда обеих представительниц делегации действительно очень схожа. 

Как сообщалось, Силиня в понедельник во время рабочего визита в Ватикан провела частную аудиенцию у папы римского Льва XIV, в ходе которой обсуждалась ситуация с безопасностью в Европе, поддержка Украины, роль Святого престола в процессе возвращения незаконно депортированных украинских детей, а также отношения между Латвией и Святым престолом.

Во время частной аудиенции премьер подарила папе подарок от Латвии — этнографский венок из традиционного народного костюма и фотокопию картины Джеммы Скулме «Mantojums. II Dziesma» («Наследие. Песня II»). Силиня подчеркнула, что этот подарок символически объединяет христианство и латышские народные традиции, напоминая о пути латвийской идентичности через историю.

«Во время советской оккупации Латвия многое потеряла. Нельзя было свободно собираться, исповедовать веру и выражать нашу культуру. Даря этот венок, я почувствовала, что могу с уверенностью сказать: Латвия вновь обрела свою силу, свою идентичность, веру и латышский язык», — сказала Силиня, добавив, что папе было искренне приятно видеть, какое большое число верующих из Латвии прибыло на Национальное паломничество.

Премьер-министр также встретилась с Государственным секретарём Святого престола, кардиналом Пьетро Паролином. В ходе переговоров обе стороны подтвердили готовность продолжать диалог о мире, безопасности, экуменических традициях в Латвии, значении международного права и сотрудничестве в международных организациях.

После встречи латвийская премьер подчеркнула, что Латвия исторически тесно связана с христианством. «Издревле нашу землю называли Terra Mariana, или Землёй Марии, что символизировало нашу принадлежность христианской Европе и веру как духовную опору в разные времена. И сегодня нас объединяют вера, надежда и стремление к миру», — сказала Силиня.

Она признала, что у Латвии сложные соседи, и история нередко ставила страну на перекрёсток войн и перемен. «Поэтому нам всегда приходилось защищать и своё государство, и безопасность своего народа. Наш диалог со Святым престолом имеет особое значение. Мы едины в стремлении к справедливому миру, поддерживая Украину и одновременно укрепляя безопасность нашего государства», — отметила Силиня.

Визит состоялся в контексте столетия дипломатических отношений между Латвией и Святым престолом, а также в год, когда католическая церковь по всему миру отмечает Юбилейный год «Паломники надежды». В этом году исполняется также 100 лет с момента первого Национального паломничества Латвии в Рим.

В базилике Святого Петра у алтаря кафедры святого Петра была проведена месса на латышском языке, в которой Силиня участвовала вместе с 200 латвийскими паломниками. Премьер отметила, что богослужение под руководством рижского архиепископа-митрополита Збигнева Станкевича было очень впечатляющим и подтвердило значение и силу латышского языка. «У нас сильная и значимая христианская община, и большое число паломников это по-настоящему доказало», — сказала Силиня.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

