Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

24 ноября, 2025 18:10

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Согласно посланию от 6 ноября, визовые офицеры должны при выдаче виз учитывать риск заболеваний, связанных с лишним весом: гипертонии, проблем с дыханием, желчнокаменной болезни, а также сердечно-сосудистых патологий, рака и диабета. В документе приводятся данные CDC о том, что такие состояния могут потребовать долгосрочного и дорогостоящего лечения.

Представители Белого дома заявили, что мера — часть политики, при которой федеральные ресурсы должны «в первую очередь работать на граждан США». Администрация также подчеркивает, что право отказывать по критерию «финансового бремени» существует более ста лет.

США не вводит автоматические отказы в подобных случаях, но расширяют перечень факторов, которые могут повлиять на решение визового офицера. Нововведение стало частью более жёсткого курса на сокращение миграции, который проводит администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом.

Реакция на решение уже ожидаемо полярная: сторонники говорят о защите бюджета, критики — о риске дискриминации по состоянию здоровья. Но факт остаётся фактом — визовые правила для иностранцев становятся жёстче.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

