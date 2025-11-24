Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Согласно посланию от 6 ноября, визовые офицеры должны при выдаче виз учитывать риск заболеваний, связанных с лишним весом: гипертонии, проблем с дыханием, желчнокаменной болезни, а также сердечно-сосудистых патологий, рака и диабета. В документе приводятся данные CDC о том, что такие состояния могут потребовать долгосрочного и дорогостоящего лечения.

Представители Белого дома заявили, что мера — часть политики, при которой федеральные ресурсы должны «в первую очередь работать на граждан США». Администрация также подчеркивает, что право отказывать по критерию «финансового бремени» существует более ста лет.

США не вводит автоматические отказы в подобных случаях, но расширяют перечень факторов, которые могут повлиять на решение визового офицера. Нововведение стало частью более жёсткого курса на сокращение миграции, который проводит администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом.

Реакция на решение уже ожидаемо полярная: сторонники говорят о защите бюджета, критики — о риске дискриминации по состоянию здоровья. Но факт остаётся фактом — визовые правила для иностранцев становятся жёстче.