Продолжение деятельности невозможно: латвийская авиакомпания закрывается

Исполнительный директор SmartLynx Airlines Эдвинс Деменюс пояснил, что «решение принято после тщательного рассмотрения всех возможных сценариев дальнейшей работы. К сожалению, в нынешних условиях было сделано заключение, что продолжение деятельности компании больше невозможно».

Агентство LETA ранее сообщало, что в конце октября в SIA SmartLynx Airlines был инициирован процесс правовой защиты, а план мероприятий по правовой защите, согласованный с кредиторами, должен был быть представлен суду до 28 февраля 2026 года. На 28 октября этого года за компанией был зарегистрирован налоговый долг перед Службой государственных доходов (VID) в размере 522 126 евро.

В октябре этого года у компании сменились владельцы — предприятие было выкуплено руководством SmartLynx Airlines и специализированным инвестиционным фондом из Нидерландов. Нидерландская организация Stichting Break Point Distressed Assets Management в настоящее время владеет 90% капитала SmartLynx Airlines. По 5% принадлежит гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Деменюсу, которые являются членами правления.

В прошлом году SmartLynx Airlines перевезла в общей сложности 10,66 млн пассажиров — на 62,5% больше, чем в 2023 году.

Флот авиакомпании на конец 2024 года состоял из 68 самолётов — на один больше, чем годом ранее. В прошлом году компания также объявила, что больше не будет выполнять чартерные рейсы из стран Балтии, а сосредоточится на своём основном бизнесе — услугах ACMI (экипаж, техобслуживание и страхование).

Оборот SmartLynx Airlines в 2023 году составил 339,027 млн евро, прибыль — 11,089 млн евро, согласно данным Firmas.lv. SmartLynx Airlines была зарегистрирована в 1992 году, её уставный капитал — один миллион евро.