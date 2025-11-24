Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Продолжение деятельности невозможно: латвийская авиакомпания закрывается

24 ноября, 2025 18:02

Латвийская авиакомпания полного цикла по аренде самолётов SmartLynx Airlines с понедельника, 24 ноября, прекращает свою хозяйственную деятельность, сообщила компания в обращении к СМИ. Решение принято после оценки финансового состояния предприятия и его долгосрочных перспектив, говорится в заявлении.

Исполнительный директор SmartLynx Airlines Эдвинс Деменюс пояснил, что «решение принято после тщательного рассмотрения всех возможных сценариев дальнейшей работы. К сожалению, в нынешних условиях было сделано заключение, что продолжение деятельности компании больше невозможно».

Агентство LETA ранее сообщало, что в конце октября в SIA SmartLynx Airlines был инициирован процесс правовой защиты, а план мероприятий по правовой защите, согласованный с кредиторами, должен был быть представлен суду до 28 февраля 2026 года. На 28 октября этого года за компанией был зарегистрирован налоговый долг перед Службой государственных доходов (VID) в размере 522 126 евро.

В октябре этого года у компании сменились владельцы — предприятие было выкуплено руководством SmartLynx Airlines и специализированным инвестиционным фондом из Нидерландов. Нидерландская организация Stichting Break Point Distressed Assets Management в настоящее время владеет 90% капитала SmartLynx Airlines. По 5% принадлежит гражданам Литвы Миндаугасу Казакевичу и Деменюсу, которые являются членами правления.

В прошлом году SmartLynx Airlines перевезла в общей сложности 10,66 млн пассажиров — на 62,5% больше, чем в 2023 году.
Флот авиакомпании на конец 2024 года состоял из 68 самолётов — на один больше, чем годом ранее. В прошлом году компания также объявила, что больше не будет выполнять чартерные рейсы из стран Балтии, а сосредоточится на своём основном бизнесе — услугах ACMI (экипаж, техобслуживание и страхование).

Оборот SmartLynx Airlines в 2023 году составил 339,027 млн евро, прибыль — 11,089 млн евро, согласно данным Firmas.lv. SmartLynx Airlines была зарегистрирована в 1992 году, её уставный капитал — один миллион евро.

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню
Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Латвийская армия потребовала демонтировать рельсы в приграничной с Россией полосе
Латвийская армия потребовала демонтировать рельсы в приграничной с Россией полосе

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

