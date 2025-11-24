Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

© LETA 24 ноября, 2025 18:25

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Denis Viktorov/TASS via ZUMA Press)

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

«Мы, конечно, открыли границу, надеясь на добрую волю с белорусской стороны, но пока этой доброй воли не увидели. Как мы её открыли, так можем и закрыть в любой момент, если не будет новых сигналов о том, что режим хочет (...) сосуществовать цивилизованно», — заявил глава государства в видеокомментарии, опубликованном в понедельник офисом президента.

«Главное — повлиять на соседа, и даже здесь наших индивидуальных усилий, вероятно, будет недостаточно. Влиять на соседа совместно (можно, — BNS) со странами Европейского союза (ЕС) и особенно с нашим трансатлантическим партнёром», — добавил он.

Он сказал это после того, как на прошлой неделе Литва открыла два пограничных перехода с Белоруссией раньше запланированного срока, но белорусская сторона до сих пор не выпускает литовские грузовики обратно. Помимо прочего, Литва уже дважды была вынуждена временно приостанавливать работу Вильнюсского аэропорта после открытия границы из-за контрабандистских воздушных шаров.

Науседа отметил, что правительство можно критиковать за его реакцию на полёты воздушных шаров, но при этом необходимо предложить альтернативное решение.

«Сейчас много критиков, которые говорят, что правительство несёт ответственность. Да, с этим можно было бы согласиться, но, критикуя, нужно предлагать, что мы могли бы сделать лучше, когда проблему, по сути, создаёт, не побоюсь этого сказать, государство, действующее террористическим образом», — заявил президент.

По словам главы государства, по аналогии можно обвинить Киев во вторжении России в Украину, но это было бы абсурдно.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать