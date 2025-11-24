Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

«Мы, конечно, открыли границу, надеясь на добрую волю с белорусской стороны, но пока этой доброй воли не увидели. Как мы её открыли, так можем и закрыть в любой момент, если не будет новых сигналов о том, что режим хочет (...) сосуществовать цивилизованно», — заявил глава государства в видеокомментарии, опубликованном в понедельник офисом президента.

«Главное — повлиять на соседа, и даже здесь наших индивидуальных усилий, вероятно, будет недостаточно. Влиять на соседа совместно (можно, — BNS) со странами Европейского союза (ЕС) и особенно с нашим трансатлантическим партнёром», — добавил он.

Он сказал это после того, как на прошлой неделе Литва открыла два пограничных перехода с Белоруссией раньше запланированного срока, но белорусская сторона до сих пор не выпускает литовские грузовики обратно. Помимо прочего, Литва уже дважды была вынуждена временно приостанавливать работу Вильнюсского аэропорта после открытия границы из-за контрабандистских воздушных шаров.

Науседа отметил, что правительство можно критиковать за его реакцию на полёты воздушных шаров, но при этом необходимо предложить альтернативное решение.

«Сейчас много критиков, которые говорят, что правительство несёт ответственность. Да, с этим можно было бы согласиться, но, критикуя, нужно предлагать, что мы могли бы сделать лучше, когда проблему, по сути, создаёт, не побоюсь этого сказать, государство, действующее террористическим образом», — заявил президент.

По словам главы государства, по аналогии можно обвинить Киев во вторжении России в Украину, но это было бы абсурдно.