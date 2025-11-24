Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Государственная полиция призывает откликнуться всех, кто узнал мужчину на видео или может предоставить другую информацию, полезную для расследования!
Свяжитесь с полицией по телефонам 67086327, 29699272 или 112.
15. novembrī ap plkst. 18.55 kāda persona no ēkas fasādes Rīgā, Krāslavas ielā, norāva Latvijas karogu.— Valsts policija (@Valsts_policija) November 24, 2025
Valsts policija aicina aplūkot video redzamo vīrieti, un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai var sniegt citu izmeklēšanā noderīgu informāciju! Sazināties, zvanot pa… pic.twitter.com/5ZeThdGl9D