Дональд Трамп досрочно распустил департамент DOGE Маска

Департамент эффективности правительства США (DOGE), которое возглавлял мультимиллиардер Илон Маск, досрочно распущен. Об этом заявил директор Управления кадровой политики администрации США Скотт Купор, сообщило в воскресенье, 23 ноября, агентство Reuters. "Он не существует", - сказал чиновник. По словам Купора, департамент больше не представляет собой "централизованной структуры". "Цели по сокращению (штата чиновников. - Ред.) больше нет", - добавил он.

Власти США о роспуске DOGE, который должен был завершить работу в июле 2026 год, официально не объявляли.

По данным Reuters, многие функции DOGE перешли к Управлению кадровой политики, некоторые экс-сотрудники департамента переведены на другие должности в администрации. Например, соучредитель Airbnb Джо Геббиа теперь занимается улучшением облика правительственных сайтов. Джереми Левин, который помог расформировать Агентство США по международному развитию (USAID), ныне курирует иностранную помощь в Госдепартаменте.

В конце апреля Илон Маск объявил, что станет уделять значительно меньше времени руководству DOGE и сосредоточится на компании Tesla. Спустя месяц он заявил, что срок его полномочий в администрации США заканчивается. Дональд Трамп на прощание подарил Маску золотой ключ.