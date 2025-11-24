Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta
Доступность

Украинец приговорен к трем годам тюрьмы: попытка поджога Ikea

© LETA 24 ноября, 2025 16:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в понедельник приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трём годам и четырём месяцам лишения свободы за поджог магазина Ikea в столице.

Наказание было сокращено на треть с пяти лет, поскольку дело рассматривалось в сокращённом порядке доказывания.

«Бардадим признан виновным в продолжительной преступной деятельности, подготовке к совершению террористических актов и поджоге магазина Ikea», — сказала судья Соната Раупенайте-Лекараускене.

Он также признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков, а также въезде в Литву и поездке в Латвию с целью совершения террористических актов.

Прокурор Томас Улдукис предложил назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

«Приговор довольно большой по объёму. Существенные обстоятельства данного дела таковы, что лицо признано совершившим террористический акт и, по оценке суда, действовало в интересах  военной разведки России», — заявил прокурор Улдукис после оглашения приговора.

По его словам, Бардадим готовился совершить теракт в Литве не только в Вильнюсе, но и в другом городе страны, а также в Латвии.

Адвокат Рената Янушоните заявила, что пока не может сказать, будет ли она обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Это станет ясно после того, как подзащитный ознакомится с приговором.

«Судя по его нынешнему мнению, он не собирается подавать апелляцию. Вероятно, мы не будем обжаловать, но, возможно, подзащитный изменит свою позицию», — сказала адвокат.

Адвокат не ответила на некоторые вопросы журналистов, поскольку подзащитный не хочет, чтобы она комментировала дело.

«У него нет жалоб, ему здесь хорошо. Он не указывал на какие-либо негативные обстоятельства или что-либо ещё», — сказала Янушоните.

Как ранее сообщало агентство BNS, литовские правоохранители установили, что нападение на магазин Ikea было совершено террористической группой, возможно, его организовали и заказали российские спецслужбы. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием шифрованных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером, в результате чего ночью произошел взрыв и пожар. Однако пожар не получил значительного распространения, поскольку был своевременно обнаружен, никто не пострадал.

По данному делу в суд подан гражданский иск на сумму 485 тыс. евро за причинённый магазину ущерб.

В ходе досудебного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое лиц в возрасте до 20 лет, оба они граждане Украины. Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет.

Еще один подозреваемый задержан в Польше, где был подожжён крупный торговый центр.

Расследование организации преступления продолжается, некоторые лица объявлены в международный розыск.

Правоохрана Литвы задержала Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив известие о том, что он прибыл в Литву и, взяв с собой хранящиеся там средства для поджога, едет на автобусе в Ригу для совершения очередного теракта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню
Важно

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 24.11.2025
Юрмала: Лединьш – новый мэр
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: взнос бы уменьшить…
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: здесь будет командовать альянс
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: демонтировать все рельсы
Sfera.lv 8 часов назад
Франция: служба добровольная, но — обязательная?
Sfera.lv 8 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
На Тейке мужчина поджёг скамейку, строя «церковь из спичек»
Bitnews.lv 2 дня назад
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Bitnews.lv 3 дня назад

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать