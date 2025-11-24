Украинец приговорен к трем годам тюрьмы: попытка поджога Ikea

Наказание было сокращено на треть с пяти лет, поскольку дело рассматривалось в сокращённом порядке доказывания.

«Бардадим признан виновным в продолжительной преступной деятельности, подготовке к совершению террористических актов и поджоге магазина Ikea», — сказала судья Соната Раупенайте-Лекараускене.

Он также признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков, а также въезде в Литву и поездке в Латвию с целью совершения террористических актов.

Прокурор Томас Улдукис предложил назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

«Приговор довольно большой по объёму. Существенные обстоятельства данного дела таковы, что лицо признано совершившим террористический акт и, по оценке суда, действовало в интересах военной разведки России», — заявил прокурор Улдукис после оглашения приговора.

По его словам, Бардадим готовился совершить теракт в Литве не только в Вильнюсе, но и в другом городе страны, а также в Латвии.

Адвокат Рената Янушоните заявила, что пока не может сказать, будет ли она обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Это станет ясно после того, как подзащитный ознакомится с приговором.

«Судя по его нынешнему мнению, он не собирается подавать апелляцию. Вероятно, мы не будем обжаловать, но, возможно, подзащитный изменит свою позицию», — сказала адвокат.

Адвокат не ответила на некоторые вопросы журналистов, поскольку подзащитный не хочет, чтобы она комментировала дело.

«У него нет жалоб, ему здесь хорошо. Он не указывал на какие-либо негативные обстоятельства или что-либо ещё», — сказала Янушоните.

Как ранее сообщало агентство BNS, литовские правоохранители установили, что нападение на магазин Ikea было совершено террористической группой, возможно, его организовали и заказали российские спецслужбы. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием шифрованных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером, в результате чего ночью произошел взрыв и пожар. Однако пожар не получил значительного распространения, поскольку был своевременно обнаружен, никто не пострадал.

По данному делу в суд подан гражданский иск на сумму 485 тыс. евро за причинённый магазину ущерб.

В ходе досудебного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое лиц в возрасте до 20 лет, оба они граждане Украины. Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет.

Еще один подозреваемый задержан в Польше, где был подожжён крупный торговый центр.

Расследование организации преступления продолжается, некоторые лица объявлены в международный розыск.

Правоохрана Литвы задержала Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив известие о том, что он прибыл в Литву и, взяв с собой хранящиеся там средства для поджога, едет на автобусе в Ригу для совершения очередного теракта.