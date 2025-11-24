По полмиллиона евро в неделю: мошенники грабят жителей Латвии

С 17 по 23 ноября в Государственной полиции зарегистрировано 276 случаев мошенничества. В 60 случаях жители потеряли деньги, а в 211 случаях попытки мошенников не привели к финансовой выгоде. Общие зарегистрированные потери жителей на прошлой неделе составили как минимум 506 064 евро.

По-прежнему больше всего денег выманивается с помощью фальшивых звонков, когда мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб, например, «Latvenergo», а также Государственной полиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений или социальных служб.

На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 295 701 евро, и больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе — 242.

Ранее сообщалось, что неделей раньше, с 10 по 16 ноября, у жителей также было выманено примерно полмиллиона евро. И с 3 по 9 ноября у жителей в общей сложности была выманена аналогичная сумма — 434 946 евро.

С 27 октября по 2 ноября у жителей в общей сложности было выманено 622 382 евро.