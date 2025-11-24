Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
По полмиллиона евро в неделю: мошенники грабят жителей Латвии

© LETA 24 ноября, 2025 17:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts policija

На прошлой неделе, так же как и на предыдущей, у жителей было выманено примерно полмиллиона евро, выяснила агентура LETA в Государственной полиции.

С 17 по 23 ноября в Государственной полиции зарегистрировано 276 случаев мошенничества. В 60 случаях жители потеряли деньги, а в 211 случаях попытки мошенников не привели к финансовой выгоде. Общие зарегистрированные потери жителей на прошлой неделе составили как минимум 506 064 евро.

По-прежнему больше всего денег выманивается с помощью фальшивых звонков, когда мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб, например, «Latvenergo», а также Государственной полиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений или социальных служб.

На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 295 701 евро, и больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе — 242.

Ранее сообщалось, что неделей раньше, с 10 по 16 ноября, у жителей также было выманено примерно полмиллиона евро. И с 3 по 9 ноября у жителей в общей сложности была выманена аналогичная сумма — 434 946 евро.

С 27 октября по 2 ноября у жителей в общей сложности было выманено 622 382 евро.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

