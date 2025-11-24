Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
К госбюджету есть вопросы: депутаты вызывают Ашераденса в Сейм

© LETA 24 ноября, 2025 17:46

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Правление Союза зеленых и крестьян (СЗК) решило пригласить на заседание парламентской фракции на этой неделе министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") для обсуждения процесса рассмотрения в Сейме проекта государственного бюджета на 2026 год, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Депутаты СЗК обсудят с министром проект бюджета и поддержанные правительством предложения к нему.

Приоритетами СЗК при разработке бюджета были социальная безопасность, в том числе поддержка семей с детьми, снижение налога на добавленную стоимость на основные продукты питания, повышение доступности здравоохранения в регионах, поддержка фермеров, самоуправлений, образования и педагогов.

Встреча с министром финансов состоится в среду, 26 ноября, в 14:00 в помещениях парламентской фракции СЗК.

Министерство финансов ранее сообщило, что при рассмотрении предложений к госбюджету были найдены дополнительные ресурсы в размере более 22 млн евро, и это позволит реализовать одобренные предложения, сохранив фискальный баланс и ответственный подход к управлению государственными финансами.

При актуализации и тщательном пересмотре бюджетных расходов на следующий год были сокращены расходы на управление государственным долгом на 10 млн евро и пересмотрены планируемые доходы от дивидендов AО "Latvijas valsts meži" на сумму 12 млн евро.

Дополнительное финансирование будет выделено важным для развития государства отраслям и проектам. Наибольший объем дополнительных средств предусмотрен на перепроектирование "Rail Baltica" - 8 млн евро, а также для поддержки сельских семейных врачей - 4,8 млн евро.

Еще 1,8 млн евро будет направлено на поддержку пострадавших от насилия, а на сохранение сакрального наследия выделен 1 млн евро.

Дополнительные средства предусмотрены для Министерства образования и науки на поддержку педагогов и для Министерства здравоохранения на создание пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости и другие важные меры.

Доходы консолидированного государственного бюджета на следующий год планируются в размере 16,1 млрд евро, расходы - в размере 17,9 млрд евро. Основными приоритетами бюджета являются укрепление безопасности и развитие обороны.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать