К госбюджету есть вопросы: депутаты вызывают Ашераденса в Сейм

Депутаты СЗК обсудят с министром проект бюджета и поддержанные правительством предложения к нему.

Приоритетами СЗК при разработке бюджета были социальная безопасность, в том числе поддержка семей с детьми, снижение налога на добавленную стоимость на основные продукты питания, повышение доступности здравоохранения в регионах, поддержка фермеров, самоуправлений, образования и педагогов.

Встреча с министром финансов состоится в среду, 26 ноября, в 14:00 в помещениях парламентской фракции СЗК.

Министерство финансов ранее сообщило, что при рассмотрении предложений к госбюджету были найдены дополнительные ресурсы в размере более 22 млн евро, и это позволит реализовать одобренные предложения, сохранив фискальный баланс и ответственный подход к управлению государственными финансами.

При актуализации и тщательном пересмотре бюджетных расходов на следующий год были сокращены расходы на управление государственным долгом на 10 млн евро и пересмотрены планируемые доходы от дивидендов AО "Latvijas valsts meži" на сумму 12 млн евро.

Дополнительное финансирование будет выделено важным для развития государства отраслям и проектам. Наибольший объем дополнительных средств предусмотрен на перепроектирование "Rail Baltica" - 8 млн евро, а также для поддержки сельских семейных врачей - 4,8 млн евро.

Еще 1,8 млн евро будет направлено на поддержку пострадавших от насилия, а на сохранение сакрального наследия выделен 1 млн евро.

Дополнительные средства предусмотрены для Министерства образования и науки на поддержку педагогов и для Министерства здравоохранения на создание пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости и другие важные меры.

Доходы консолидированного государственного бюджета на следующий год планируются в размере 16,1 млрд евро, расходы - в размере 17,9 млрд евро. Основными приоритетами бюджета являются укрепление безопасности и развитие обороны.