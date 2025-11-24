Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

В пояснительной записке к проекту указано, что средний платёж за аренду, в зависимости от универсальной кадастровой стоимости и площади квартиры, планируется в размере от 15 до 85 евро в месяц. Как поясняет самоуправление, до сих пор арендная плата за использование квартиры, принадлежащей муниципалитету, не применялась. Председатель Комитета по жилищным и экологическим вопросам Рижской думы Элина Трейя (NA) объяснила, что такая ситуация сложилась исторически — арендная плата не взималась, а депутатам предыдущих созывов «не хватало смелости это решить».

Не взимая арендную плату, самоуправление не получает средств на ремонт принадлежащих ему квартир, которые постепенно приходят в упадок, пояснила Трейя. «Для самоуправления это был большой финансовый и зачастую необоснованный груз», — отметила она.

Кроме того, если изначально у части арендаторов оценивался статус малоимущего для освобождения от арендной платы, то при продлении договоров аренды эта оценка уже не проводилась. В отличие от других самоуправлений, Рига не лишала жилья тех, кто утратил статус малоимущего, и не будет делать этого в дальнейшем.

Проект правил предусматривает, что для арендаторов социального жилья арендная плата применяться не будет, а также будет действовать 50% скидка на отопление. В новой системе арендаторы социального жилья будут оплачивать лишь управление домом, и такой подход не создаст дополнительной финансовой нагрузки. Для остальных муниципальных квартир с мая 2026 года будет рассчитываться арендная плата в размере 2,5% от универсальной кадастровой стоимости имущества в год.

В собственности муниципалитета находится 6300 квартир, сдаваемых в рамках оказания помощи в решении жилищного вопроса, а также 3500 квартир, арендаторы которых исторически имели возможность их приватизировать, поскольку они не предоставлялись в рамках социальной помощи.

Для малообеспеченных лиц, арендующих муниципальное жильё в рамках помощи, будет действовать скидка 30%, а семьям с несовершеннолетними детьми, ребёнком-инвалидом или лицом с инвалидностью с детства предусмотрена скидка 50%. Трейя подчеркнула, что максимальные скидки будут направлены именно семьям с детьми.

«Важно, чтобы предоставленная муниципалитетом помощь была обоснованной и справедливой, и чтобы политика арендной платы соответствовала реальным расходам. Мы говорим не о резком подорожании, а о понятной и упорядоченной системе, в которой доходы от аренды позволяют поддерживать стоимость и техническое состояние жилья», — подчеркнула Трейя.

Она признала, что для некоторых арендаторов новая арендная плата может оказаться слишком высокой, однако у таких людей будет возможность обратиться в Департамент благосостояния за жилищным пособием.

Однако, поскольку муниципалитет не пересматривал, кто имеет право на статус малоимущего, сейчас сложно оценить количество таких людей. Предполагается, что максимум 10–15% арендаторов муниципального жилья могут обратиться за поддержкой. Для этого муниципалитет предусмотрит необходимые средства.

Планируется, что обязательные правила вступят в силу в мае 2026 года, после окончания отопительного сезона.

Доходы от арендной платы планируется направлять на содержание жилого фонда муниципалитета, включая платежи по предстоящим ремонтным работам, а также на новый инструмент поддержки доступности жилья для семей с детьми.