Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

© LETA 24 ноября, 2025 18:14

Важно 0 комментариев

LETA

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В пояснительной записке к проекту указано, что средний платёж за аренду, в зависимости от универсальной кадастровой стоимости и площади квартиры, планируется в размере от 15 до 85 евро в месяц. Как поясняет самоуправление, до сих пор арендная плата за использование квартиры, принадлежащей муниципалитету, не применялась. Председатель Комитета по жилищным и экологическим вопросам Рижской думы Элина Трейя (NA) объяснила, что такая ситуация сложилась исторически — арендная плата не взималась, а депутатам предыдущих созывов «не хватало смелости это решить».

Не взимая арендную плату, самоуправление не получает средств на ремонт принадлежащих ему квартир, которые постепенно приходят в упадок, пояснила Трейя. «Для самоуправления это был большой финансовый и зачастую необоснованный груз», — отметила она.

Кроме того, если изначально у части арендаторов оценивался статус малоимущего для освобождения от арендной платы, то при продлении договоров аренды эта оценка уже не проводилась. В отличие от других самоуправлений, Рига не лишала жилья тех, кто утратил статус малоимущего, и не будет делать этого в дальнейшем.

Проект правил предусматривает, что для арендаторов социального жилья арендная плата применяться не будет, а также будет действовать 50% скидка на отопление. В новой системе арендаторы социального жилья будут оплачивать лишь управление домом, и такой подход не создаст дополнительной финансовой нагрузки. Для остальных муниципальных квартир с мая 2026 года будет рассчитываться арендная плата в размере 2,5% от универсальной кадастровой стоимости имущества в год.

В собственности муниципалитета находится 6300 квартир, сдаваемых в рамках оказания помощи в решении жилищного вопроса, а также 3500 квартир, арендаторы которых исторически имели возможность их приватизировать, поскольку они не предоставлялись в рамках социальной помощи.

Для малообеспеченных лиц, арендующих муниципальное жильё в рамках помощи, будет действовать скидка 30%, а семьям с несовершеннолетними детьми, ребёнком-инвалидом или лицом с инвалидностью с детства предусмотрена скидка 50%. Трейя подчеркнула, что максимальные скидки будут направлены именно семьям с детьми.

«Важно, чтобы предоставленная муниципалитетом помощь была обоснованной и справедливой, и чтобы политика арендной платы соответствовала реальным расходам. Мы говорим не о резком подорожании, а о понятной и упорядоченной системе, в которой доходы от аренды позволяют поддерживать стоимость и техническое состояние жилья», — подчеркнула Трейя.

Она признала, что для некоторых арендаторов новая арендная плата может оказаться слишком высокой, однако у таких людей будет возможность обратиться в Департамент благосостояния за жилищным пособием.

Однако, поскольку муниципалитет не пересматривал, кто имеет право на статус малоимущего, сейчас сложно оценить количество таких людей. Предполагается, что максимум 10–15% арендаторов муниципального жилья могут обратиться за поддержкой. Для этого муниципалитет предусмотрит необходимые средства.

Планируется, что обязательные правила вступят в силу в мае 2026 года, после окончания отопительного сезона.

Доходы от арендной платы планируется направлять на содержание жилого фонда муниципалитета, включая платежи по предстоящим ремонтным работам, а также на новый инструмент поддержки доступности жилья для семей с детьми.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

"Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?
Важно

"Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?

Обновлено: 20:15 24.11.2025
Юрмала: Лединьш – новый мэр
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: взнос бы уменьшить…
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: тупик лечения
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: книги из России
Sfera.lv 8 часов назад
Франция: служба добровольная, но — обязательная?
Sfera.lv 8 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
Польша объявила операцию «Горизонт» после диверсий
Bitnews.lv 2 дня назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 4 дня назад

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать