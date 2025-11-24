«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

«Жалобы о покупках в интернете составляют примерно половину всех обращений, которые получает PTAC», — добавила Лиепиня.

Директор PTAC подчеркнула, что с приближением акций «Чёрной пятницы» центр будет контролировать магазины как очно, так и онлайн. Одновременно стартует кампания «Интернет — не сказка. Узнай уловки!», в рамках которой PTAC призывает потребителей сообщать о недостоверном контенте и будет давать рекомендации.

Также Лиепиня сообщила, что PTAC с 4 ноября 2024-го по 15 января этого года проводил мониторинг 18 крупнейших интернет-магазинов, продающих бытовую технику, косметику, товары для детей и игрушки. Результаты показали, что почти половина — 44% — интернет-магазинов предлагает вводящие в заблуждение скидки и объявления.

PTAC выяснил, что нередко интернет-магазины искусственно повышают цены перед применением скидки, не рассчитывают скидки от самой низкой цены за последние 30 дней, нечётко указывают периоды акций, а также публикуют неточную информацию о качестве и происхождении товаров.

Лиепиня в комментарии агентству LETA отметила, что число жалоб на товары и услуги в цифровой среде продолжает расти. PTAC проводит как общую, так и тематическую надзорную деятельность во время различных акций — на Рождество, Чёрную пятницу, Пасху и другие мероприятия.

«PTAC использует различные инструменты искусственного интеллекта, которые отслеживают изменение цен, применение скидок и качество товаров. Поэтому ресурсы PTAC расширяются, и надзор становится гораздо проще», — добавила Лиепиня.

Эксперты призывают покупателей не торопиться с покупками, проверять цену перед оплатой и советоваться с другими. А предпринимателей PTAC просит честно указывать цены и скидки на товары, не повышать стоимость незадолго до «Чёрной пятницы» и избегать вводящих в заблуждение фраз в рекламе.