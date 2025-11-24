150 стран изгоняют ртуть из зубных пломб

Амальгама — это классический «серебряный» пломбировочный материал, который содержит соединения ртути. Конвенция, объединяющая 153 страны, считает, что отказ от амальгамы поможет защитить здоровье людей и снизить загрязнение окружающей среды токсичными отходами.

Решение стало продолжением поправок 2022 года, когда страны обязали защищать от амальгамы уязвимые группы — детей, беременных и кормящих женщин. Теперь разговор идёт уже не о частичном ограничении, а о полном поэтапном запрете.

К 2034 году стоматологии должны перейти на альтернативные материалы — композиты и другие безртутные пломбы. Многие страны уже начали сокращать использование амальгамы, но глобального решения до этого момента не существовало.

Конвенция отметила, что отказ от ртутных пломб — это шаг не только в сторону медицины, но и экологии: токсичные отходы от стоматологических кабинетов и кремаций считаются одним из источников ртутного загрязнения.

Момент стал историческим: впервые более 150 стран договорились о сроках ухода материала, который использовался в стоматологии больше 150 лет. Теперь у «серебряных пломб» официально начался обратный отсчёт.