Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Ноября Завтра: Velda, Velta
Доступность

Новый комитет для прежнего мэра: Трукснис получил должность в Юрмале

© LETA 24 ноября, 2025 16:04

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия, ЛЗП) в понедельник был избран председателем нового комитета по вопросам стратегического планирования.

В понедельник состоялось первое заседание комитета, на котором Трукснис был избран его руководителем, а Лигита Мазиня (ЛЗП) - его заместителем. В комитет также вошли депутаты Борис Донников ("Латвия на первом месте"), Рита Спроге (Союз зеленых и крестьян) и Андрис Чуда (Нацобъединение).

Трукснис заявил, что по вопросам развития города должно быть единое видение, чтобы дать жителям Юрмалы ясное понимание того, как развивается город, поэтому в ближайшее время начнется разработка новой стратегии долгосрочного развития.

Как сообщалось, оппозиция Юрмальской думы ранее выразила опасения, что новый комитет создан специально для того, чтобы назначить на новую оплачиваемую должность Труксниса, который был вынужден подать в отставку после того, как не получил допуска к гостайне. Оппозиция напомнила, что и ранее, когда Трукснис лишился мэрского кресла, для него специально была создана должность советника председателя думы.

Представители оппозиции отметили, что в думе и так слишком много комитетов, и нет ясности, какими именно вопросами будет заниматься новый комитет.

Самоуправление объясняет создание комитета необходимостью обеспечить координированное и целенаправленное долгосрочное развитие города.

Предполагается, что для работы нового комитета, включая зарплату председателя, потребуется около 23 000 евро в год.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню
Важно

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?
Важно

“Самый опасный — тот, у кого…»: откуда берутся такие привычки за рулем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 24.11.2025
Юрмала: Лединьш – новый мэр
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: взнос бы уменьшить…
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: здесь будет командовать альянс
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: девочек — в армию?
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: главное — манёвры
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: демонтировать все рельсы
Sfera.lv 8 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
Трамп: Литве, Латвии и Эстонии нечего бояться
Bitnews.lv 2 дня назад

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать