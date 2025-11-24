«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

Что делать — трудно сказать, отмечает Ламбертс: «В любом случае у меня есть подозрение, что по-прежнему довольно много молодых людей уезжают из Латвии. Это мы понимаем и наблюдаем по сельским регионам, где начинает сокращаться число жителей — снижаются объёмы покупок».

Это, в свою очередь, влияет на малых торговцев, говорит Ламбертс, объясняя, что их объём доходов больше не покрывает расходы — это одна из ситуаций, когда владелец торговой точки сам встаёт за прилавок, оставляя из двух работников только одного, потому что вторым дальше будет он сам.

«Это также ответ на вопрос, почему мы хотели бы, чтобы продукты стали дешевле. В таком случае поток товаров снова стал бы более быстрым — продавалось бы больше, торговец больше бы зарабатывал и мог бы покрывать свои расходы», — указывает представитель торговцев.

Говоря о расходах, Ламбертс признаёт, что «бюрократия и требования, которые накладывают контролирующие учреждения и с которыми сталкиваются маленькие магазины, иногда почти катастрофичны».