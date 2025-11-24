Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Во-первых, пособие по уходу за ребёнком, выплачиваемое в первые два года жизни, возрастёт с 171 до 298 евро в месяц. При этом срок выплат сократят - с двух лет до полутора. Несмотря на это, итоговая сумма для семьи станет больше: вместо прежних 4104 евро за весь период она получит 5364 евро. Для детей, появившихся на свет до 2 ноября следующего года, порядок останется прежним: выплаты продолжатся до исполнения двух лет.

Во-вторых, семейное государственное пособие на учащихся от 16 до 20 лет можно будет оформлять и на тех, кто учится очно в колледже или вузе и не состоит в браке. Сейчас оно положено только школьникам и студентам профучилищ.

Также повышается единовременная выплата при рождении ребёнка - до 600 евро вместо нынешних 421,17 евро.

Существенно вырастет и поддержка для опекунов: на содержание ребёнка до 7 лет - 390 евро в месяц (сейчас 215), на детей от 7 до 18 лет - 468 евро (вместо 258). Вознаграждение за уход за ребёнком, готовящимся к усыновлению, увеличится до 1041 евро в месяц, а для тех, кому выплата уже назначена в 2025 году, - до 956 евро.

Повысится и опекунское вознаграждение - до 298 евро в месяц вместо нынешних 54,07 евро. В поправках к Закону о государственном социальном страховании предусмотрено и другое: за неработающих опекунов государство будет перечислять обязательные взносы в пенсионную систему и страхование от безработицы и инвалидности.

Пособие на усыновлённого ребёнка также станет больше: до 7 лет - 195 евро в месяц (сейчас 107,5), с 7 до 18 лет - 234 евро (вместо 129). Единовременное вознаграждение при усыновлении возрастёт сразу на тысячу евро - с 1422,87 до 2433 евро.

Все эти изменения комиссия Сейма поддержала единогласно. Нет сомнений, что и сам парламент утвердит их без сопротивления: финальное голосование намечено на 3 декабря.

Дополнительные расходы государству обойдутся в 42 млн евро уже в следующем году, но власти называют поддержку семей и демографию одним из ключевых приоритетов.

