Современный мир ломает тело и мозг? Учёные говорят — да

Но стресс 2025 года выглядит иначе. Он бесконечный. Вместо одного «льва» — сотни: пробки, уведомления, смартфоны, постоянная доступность. Тело реагирует так, как запрограммировано: выброс гормонов, тревога, мобилизация. Разница в том, что теперь «выключателя» нет — и организм живёт в режиме постоянной угрозы.

Исследователи связывают хронический стресс с ростом воспалительных заболеваний, снижением фертильности, ухудшением психического здоровья и падением качества спермы по всему миру. По их мнению, это может быть формой новой естественной селекции: выживают не самые сильные, а те, кто способен выдерживать длительное напряжение.

Главный вывод — эволюция медленная, а мир быстрый. Мозг, который придумал современные технологии, был создан для других условий.

Учёные предлагают рассматривать природные зоны как обязательную часть городской инфраструктуры. Зелёные пространства — не украшение, а инструмент предотвращения стресса и болезней.

Иными словами: современная среда давит на биологию сильнее, чем мы готовы признать. А иногда действительно полезно — просто выйти и «потрогать траву».