Лёд! Под Салдусом в ДТП погибли три человека: будьте внимательны!

© LETA 24 ноября, 2025 20:49

0 комментариев

В понедельник в аварии в Салдусском крае погибли три человека, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В полицию поступила информация о том, что в Курсишской волости потерпел аварию автомобиль марки "Opel". По предварительной информации, три человека погибли, еще двое пострадавших доставлены в медучреждение.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 14:30 поступил вызов о ДТП в Салдусском крае. На месте происшествия спасатели установили, что легковой автомобиль съехал с дороги и оказался на боку; рядом находились четыре человека, а один человек оставался зажатым в транспортном средстве.

С помощью гидравлических инструментов спасатели освободили пострадавшего. Двое пострадавших были перемещены в автомобиль Службы неотложной медицинской помощи, а у трех человек медики констатировали смерть.

Учитывая, что дороги в Латвии во многих местах могут быть обледенелыми, полиция призывает водителей ездить осторожно, соблюдать разрешенную скорость и безопасную дистанцию.

