Учёные «включили» мозг при депрессии? Новая технология вернула людям эмоции

DBS работает как «встроенный переключатель». В мозг имплантируют мини-электрод, который воздействует на нейронные сети, связанные с настроением и мотивацией. В одном из случаев пациенты сообщали, что впервые «почувствовали себя живыми» после долгих лет эмоциональной пустоты. Врачебные наблюдения подтверждают: улучшения были устойчивыми, а не разовыми вспышками.

До этого депрессию считали исключительно химическим дисбалансом. Теперь становится ясно: у неё есть собственные «электрические маршруты», и их можно перенастроить. Учёные отмечают, что метод предназначен только для тяжёлых, резистентных случаев — и требует строгого медицинского контроля. Это не чудо-кнопка, а сложная нейротехнология, прошедшая клинические испытания.

Но главный поворот — впервые появилась реальная альтернатива для людей, которым не помогали десятки препаратов. Исследователи называют DBS «новой эпохой персонализированной психиатрии» и готовятся к расширению испытаний.

Факт остаётся фактом: электрическая стимуляция мозга уже показала работу там, где классическая медицина бессильна. И это может полностью переписать будущее лечения депрессии.