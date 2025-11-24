Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Израиль спасает легендарное озеро морской водой — опреснённой

24 ноября, 2025 15:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Впервые в мировой практике опреснённая морская вода начала поступать обратно в природное пресное озеро. Израиль запустил проект по подпитке Кинерета — Галилейского моря, уровень которого опустился до опасной отметки после нескольких засушливых лет.

С 23 октября 2025 года в озеро по трубопроводу подаётся около 1 000 кубометров воды в час. Это позволяет повышать уровень примерно на 0,5 сантиметра в месяц. При необходимости поток могут увеличить до 1 500–2 000 кубометров в час.

Вода проходит полный цикл опреснения на средиземноморских установках и попадает в озеро через русло сезонного ручья Цальмон. Проект рассчитан минимум на шесть месяцев, но может быть продлён, если зима снова окажется сухой.

Причина срочных мер — низкий уровень воды: озеро находится всего в 30 сантиметрах от так называемой «нижней красной линии», после которой начинается риск для экосистемы. Чтобы не усугублять ситуацию, отбор воды для водоснабжения сокращён в 10 раз — с привычных 200 до 20 миллионов кубометров в год.

Учёные не ожидают серьёзного ущерба природе, однако изменения солёности будут регулярно мониторить. Проект стал возможен потому, что Израиль сегодня производит достаточно опреснённой воды, чтобы обеспечить население и направить излишки в природные источники.

Факт остаётся уникальным: морская вода, очищенная до питьевого качества, теперь работает не только на города, но и на спасение легендарного озера. Галилейское море впервые в истории пополняется искусственно — и это может стать новой моделью для засушливых регионов мира.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать