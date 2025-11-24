Израиль спасает легендарное озеро морской водой — опреснённой

С 23 октября 2025 года в озеро по трубопроводу подаётся около 1 000 кубометров воды в час. Это позволяет повышать уровень примерно на 0,5 сантиметра в месяц. При необходимости поток могут увеличить до 1 500–2 000 кубометров в час.

Вода проходит полный цикл опреснения на средиземноморских установках и попадает в озеро через русло сезонного ручья Цальмон. Проект рассчитан минимум на шесть месяцев, но может быть продлён, если зима снова окажется сухой.

Причина срочных мер — низкий уровень воды: озеро находится всего в 30 сантиметрах от так называемой «нижней красной линии», после которой начинается риск для экосистемы. Чтобы не усугублять ситуацию, отбор воды для водоснабжения сокращён в 10 раз — с привычных 200 до 20 миллионов кубометров в год.

Учёные не ожидают серьёзного ущерба природе, однако изменения солёности будут регулярно мониторить. Проект стал возможен потому, что Израиль сегодня производит достаточно опреснённой воды, чтобы обеспечить население и направить излишки в природные источники.

Факт остаётся уникальным: морская вода, очищенная до питьевого качества, теперь работает не только на города, но и на спасение легендарного озера. Галилейское море впервые в истории пополняется искусственно — и это может стать новой моделью для засушливых регионов мира.