Противоправные действия с госимуществом? «Прогрессиные» подали жалобу в Генпрокуратуру

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

Партия "Прогрессивные" обратилась в Генеральную прокуратуру по делу о поддержке лесопромышленников Министерством земледелия, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

В пятницу фракция "Прогрессивных" в Сейме направила в Генеральную прокуратуру письмо "О возможных противоправных действиях с государственным имуществом, о незаконном отчуждении государственного имущества c причинением ущерба в крупных размерах в связи со снижением цены на древесину, поставляемую АО "Latvijas valsts meži" (LVM) коммерсантам". Копия письма была также направлена в Совет по конкуренции и Государственный контроль.

В письме "Прогрессивные" просят Генеральную прокуратуру дать оценку возможным противоправным действиям - злоупотреблению и превышению полномочий, халатности, предоставлению ложной информации при распоряжении государственным имуществом, незаконному отчуждению или растрате государственного имущества в крупных размерах или причинению убытков государству в крупных размерах в рамках поставки LVM древесины по заниженным ценам таким предприятиям, как АО "PATA Saldus" и ООО "PATA Jēkabpils", что связано со слишком широким распространением и применением решений Кабинета министров.

Фракция указывает, что подготовленные Министерством земледелия информационные отчеты о поддержке отрасли "крайне неполные, что могло привести к ошибочному решению Кабинета министров о снижении цен на древесину якобы для спасения лесной отрасли в условиях кризиса".

По мнению партии, в информационном отчете Министерства земледелия, который был рассмотрен правительством 19 декабря 2023 года, не указано, на каком основании оно предложило Кабинету министров право устанавливать отпускную цену на лесную продукцию через корректировки уже действующих договоров, то есть фактически беря на себя задачу LVM. Государственное управление имеет право действовать в соответствии с законами и нормативными актами, но в информационных отчетах нет такого правового основания, отмечает партия.

В приложении к тому же информационному сообщению перечислены 11 компаний, которые якобы обратились в Минземледелия за помощью, но в итоге материальная поддержка была оказана также "Vudlande", "Silpec" и "Krauzers", хотя эти компании не обращались в министерство за помощью, и Кабинет министров не был проинформирован о том, что поддержка будет оказана предприятиям, которые ее не просили. Поэтому можно предположить, что поддержка этим компаниям была не нужна, отмечают "Прогрессивные".

"Прогрессивные" уже ранее заявили о необходимости дать оценку тому, является ли запрошенный Министерством земледелия механизм поддержки наиболее выгодным для общества, и просили Министерство земледелия предоставить разъяснения.

Министр земледелия Армандс Краузе также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование.

Генеральная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, действовали ли должностные лица в то время в соответствии с требованиями закона при принятии решений о поддержке лесопромышленников.

Главные новости

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя
Важно

«Полная катастрофа!» Магазины прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. И это не из-за алкоголя

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой
Важно

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню
Важно

Неловко вышло: в Ватикане не узнали Эвику Силиню

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Читать
Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Читать

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Мир 18:25

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Читать

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

Читать

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Читать

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

Всюду жизнь 18:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Читать

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

Читать