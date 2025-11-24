Противоправные действия с госимуществом? «Прогрессиные» подали жалобу в Генпрокуратуру

В пятницу фракция "Прогрессивных" в Сейме направила в Генеральную прокуратуру письмо "О возможных противоправных действиях с государственным имуществом, о незаконном отчуждении государственного имущества c причинением ущерба в крупных размерах в связи со снижением цены на древесину, поставляемую АО "Latvijas valsts meži" (LVM) коммерсантам". Копия письма была также направлена в Совет по конкуренции и Государственный контроль.

В письме "Прогрессивные" просят Генеральную прокуратуру дать оценку возможным противоправным действиям - злоупотреблению и превышению полномочий, халатности, предоставлению ложной информации при распоряжении государственным имуществом, незаконному отчуждению или растрате государственного имущества в крупных размерах или причинению убытков государству в крупных размерах в рамках поставки LVM древесины по заниженным ценам таким предприятиям, как АО "PATA Saldus" и ООО "PATA Jēkabpils", что связано со слишком широким распространением и применением решений Кабинета министров.

Фракция указывает, что подготовленные Министерством земледелия информационные отчеты о поддержке отрасли "крайне неполные, что могло привести к ошибочному решению Кабинета министров о снижении цен на древесину якобы для спасения лесной отрасли в условиях кризиса".

По мнению партии, в информационном отчете Министерства земледелия, который был рассмотрен правительством 19 декабря 2023 года, не указано, на каком основании оно предложило Кабинету министров право устанавливать отпускную цену на лесную продукцию через корректировки уже действующих договоров, то есть фактически беря на себя задачу LVM. Государственное управление имеет право действовать в соответствии с законами и нормативными актами, но в информационных отчетах нет такого правового основания, отмечает партия.

В приложении к тому же информационному сообщению перечислены 11 компаний, которые якобы обратились в Минземледелия за помощью, но в итоге материальная поддержка была оказана также "Vudlande", "Silpec" и "Krauzers", хотя эти компании не обращались в министерство за помощью, и Кабинет министров не был проинформирован о том, что поддержка будет оказана предприятиям, которые ее не просили. Поэтому можно предположить, что поддержка этим компаниям была не нужна, отмечают "Прогрессивные".

"Прогрессивные" уже ранее заявили о необходимости дать оценку тому, является ли запрошенный Министерством земледелия механизм поддержки наиболее выгодным для общества, и просили Министерство земледелия предоставить разъяснения.

Министр земледелия Армандс Краузе также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование.

Генеральная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, действовали ли должностные лица в то время в соответствии с требованиями закона при принятии решений о поддержке лесопромышленников.