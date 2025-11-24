Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тень «черной пятницы». Tele2 в октябре предотвратил 22 миллиона кибератак

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 10:19

Новости Латвии 0 комментариев

"Tele 2" logo.

Мобильный оператор Tele2 сообщил, что в октябре сумел предотвратить почти 22 миллиона киберугроз. Большинство из них были связаны с фишингом, вредоносным программным обеспечением и поддельными интернет-сайтами.

«Мы наблюдаем рост фальшивых интернет-магазинов, которые внешне выглядят надёжно, но управляются мошенниками, стремящимися получить личные и банковские данные клиентов», — сообщили в компании.
По словам руководителя отдела безопасности Tele2 Александра Богданова, в преддверии Чёрной пятницы и рождественских распродаж число таких сайтов будет только расти. Компания призывает покупателей быть особенно внимательными и проверять контактную информацию, адреса и условия возврата.

Богданов напомнил, что криптофишинг остаётся одной из главных угроз: за обещаниями «быстро заработать» часто скрываются попытки выманить данные. Он советует клиентам читать отзывы и избегать подозрительных ссылок.

В прошлом году Tele2 заработал 179,991 млн евро, а прибыль выросла до 52,923 млн евро. Владельцем латвийского филиала является шведская Tele2 Sverige.

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

Важно 11:42

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

Новости Латвии 11:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

Енот — ваше следующее домашнее животное?

Животные 11:29

Животные 0 комментариев

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

Мир 11:15

Мир 0 комментариев

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

Новости Латвии 11:06

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

