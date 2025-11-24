Тень «черной пятницы». Tele2 в октябре предотвратил 22 миллиона кибератак

«Мы наблюдаем рост фальшивых интернет-магазинов, которые внешне выглядят надёжно, но управляются мошенниками, стремящимися получить личные и банковские данные клиентов», — сообщили в компании.

По словам руководителя отдела безопасности Tele2 Александра Богданова, в преддверии Чёрной пятницы и рождественских распродаж число таких сайтов будет только расти. Компания призывает покупателей быть особенно внимательными и проверять контактную информацию, адреса и условия возврата.

Богданов напомнил, что криптофишинг остаётся одной из главных угроз: за обещаниями «быстро заработать» часто скрываются попытки выманить данные. Он советует клиентам читать отзывы и избегать подозрительных ссылок.

В прошлом году Tele2 заработал 179,991 млн евро, а прибыль выросла до 52,923 млн евро. Владельцем латвийского филиала является шведская Tele2 Sverige.