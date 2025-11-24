Енот — ваше следующее домашнее животное?

Причина — не в том, что люди разводят енотов. Мы просто создали идеальную нишу: мусорные баки с калорийными отходами, мало хищников и близость к людям. В таких условиях лучше выживают еноты, которые ведут себя спокойно, не паникуют от громких звуков и готовы рисковать ради еды. Со временем именно такие особи дают больше потомства.

По одной из гипотез, снижение реакции страха связано с изменениями в нервной системе, которые одновременно влияют на строение лица и хрящевой ткани. В итоге морда становится короче и выглядит более «детской» — а значит, и более милой для человеческого глаза.

Учёные подчёркивают: речь идёт о ранних стадиях эволюционных изменений. Никто не превращает енотов в домашних питомцев, и приручёнными они пока не стали. Но факт остаётся фактом — город изменяет животных быстрее, чем мы привыкли думать.

Если тенденция продолжится, енот может стать первым диким видом, который «одомашнит» себя сам, просто потому, что научился жить рядом с людьми. И это уже не фантастика, а биология.