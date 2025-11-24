Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

«Они воспользовались аварийным выходом, разбили стекло и нажали кнопку тревоги», — сообщил представитель аэропорта изданию BILD.

Служба безопасности немедленно задержала нарушителей и передала их полиции. По данным федеральных властей, в отношении обоих открыто дело за нарушение общественного порядка и закона о воздушной безопасности.

Несмотря на инцидент, рейс до Бухареста вылетел с небольшой задержкой и прибыл даже раньше расписания. В аэропорту пообещали ужесточить контроль над аварийными выходами, чтобы исключить подобные случаи.