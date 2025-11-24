В Мексике арестованы семь телохранителей убитого мэра города: за что?

Генеральная прокуратура штата сообщила, что охранников арестовали в пятницу при поддержке военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии по подозрению в причастности к убийству Мансо.

Все арестованные — действующие сотрудники полиции. После убийства мэра они обеспечивали охрану вдовы Мансо, которая была назначена Конгрессом штата на должность мэра Уруапана, пишет AFP.

Карлос Мансо выступал за жесткие меры против наркокартелей и призывал правительство более активно бороться с преступностью.

Убийство популярного в народе мэра вызвало массовые протесты, в том числе в столице страны Мехико; многие задавались вопросом, почему охранники не смогли остановить нападавшего, который выпустил в чиновника семь пуль.

Позднее убийца, которому предположительно было 17 лет, был застрелен телохранителями Мансо, а сам он скончался в больнице от полученных ранений.

Незадолго до нападения Мансо говорил об угрозах в свой адрес. Сообщалось, что ему была предоставлена государственная защита.

В минувшую среду власти сообщили, что арестовали одного из предполагаемых организаторов убийства Хорхе Армандо Н., который, по данным официальных лиц, имел связи с картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Также на трасcе были обнаружены тела двух мужчин, которые предположительно принимали участие в планировании нападения и контактировали со стрелявшим в Мансо незадолго до нападения.

СМИ писали, что убитый мэр, проработавший в должности чуть более года, был активным борцом с CJNG. Власти также возложили ответственность за убийство на этот картель, активно действующий в штате Мичоакан.

Карлос Мансо, в частности, открыто заявлял о том, что производители авокадо в регионе подвергаются вымогательству и угрозам со стороны преступных группировок, а также требовал, чтобы федеральное правительство приняло более активные меры по борьбе с картелями.

Картель «Новое поколение Халиско» занимается незаконным оборотом наркотиков, а также похищениями с целью выкупа и вымогательством. Он также известен тем, что преследует чиновников, которые отказываются подчиняться его требованиям.

Хотя CJNG считается самой могущественной из группировок в Мичоакане, существует много других, и их борьба за контроль над маршрутами контрабанды наркотиков, оружия и топлива часто приводит к смертельным столкновениям.