В Мексике арестованы семь телохранителей убитого мэра города: за что?

24 ноября, 2025 10:57

Мир

Мексиканские власти арестовали семерых сотрудников охраны мэра города Уруапан (второй по величине город штата Мичоакан) Карлоса Мансо, убитого 1 ноября во время мероприятий по случаю Дня мертвых.

Генеральная прокуратура штата сообщила, что охранников арестовали в пятницу при поддержке военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии по подозрению в причастности к убийству Мансо.

Все арестованные — действующие сотрудники полиции. После убийства мэра они обеспечивали охрану вдовы Мансо, которая была назначена Конгрессом штата на должность мэра Уруапана, пишет AFP.

Карлос Мансо выступал за жесткие меры против наркокартелей и призывал правительство более активно бороться с преступностью.

Убийство популярного в народе мэра вызвало массовые протесты, в том числе в столице страны Мехико; многие задавались вопросом, почему охранники не смогли остановить нападавшего, который выпустил в чиновника семь пуль.

Позднее убийца, которому предположительно было 17 лет, был застрелен телохранителями Мансо, а сам он скончался в больнице от полученных ранений.

Незадолго до нападения Мансо говорил об угрозах в свой адрес. Сообщалось, что ему была предоставлена государственная защита.

В минувшую среду власти сообщили, что арестовали одного из предполагаемых организаторов убийства Хорхе Армандо Н., который, по данным официальных лиц, имел связи с картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Также на трасcе были обнаружены тела двух мужчин, которые предположительно принимали участие в планировании нападения и контактировали со стрелявшим в Мансо незадолго до нападения.

СМИ писали, что убитый мэр, проработавший в должности чуть более года, был активным борцом с CJNG. Власти также возложили ответственность за убийство на этот картель, активно действующий в штате Мичоакан.

Карлос Мансо, в частности, открыто заявлял о том, что производители авокадо в регионе подвергаются вымогательству и угрозам со стороны преступных группировок, а также требовал, чтобы федеральное правительство приняло более активные меры по борьбе с картелями.

Картель «Новое поколение Халиско» занимается незаконным оборотом наркотиков, а также похищениями с целью выкупа и вымогательством. Он также известен тем, что преследует чиновников, которые отказываются подчиняться его требованиям.

Хотя CJNG считается самой могущественной из группировок в Мичоакане, существует много других, и их борьба за контроль над маршрутами контрабанды наркотиков, оружия и топлива часто приводит к смертельным столкновениям.

 

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Кошмарная авария в Латгалии. Женщина с ребёнком вышла из машины после ДТП прямо под колёса
Важно

Кошмарная авария в Латгалии. Женщина с ребёнком вышла из машины после ДТП прямо под колёса

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты
Важно

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

11:42

Важно

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

11:39

Новости Латвии

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

11:36

Важно

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

Енот — ваше следующее домашнее животное?

11:29

Животные

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

11:15

Мир

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

11:06

Новости Латвии

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

11:03

Мир

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

