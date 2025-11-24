В Латвии стартовал детский конкурс «Краски надежды». Победители получат гранты

«Мы хотим поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дать им возможность выразить себя и поверить в свои силы», — отмечают организаторы.

Конкурс создан для ребят, которым особенно нужна поддержка и внимание. Каждый участник получит возможность проявить талант, а победители — гранты и материальную помощь, направленные на развитие, обучение и оздоровление.

Организаторы подчеркивают: проект не просто о рисунках, а о вере в добро, взаимопомощь и человеческое тепло. Через творчество дети смогут показать, что надежда всегда окрашивает жизнь в яркие цвета.