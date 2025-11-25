Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

Грета окрасила венецианский Гранд Канал зелёным красителем — боролась за экологию

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 12:54

Всюду жизнь 0 комментариев

Венеция проснулась с ярко-зелёной водой в Гранд-канале. Активисты хотели привлечь внимание к климату — но получили штраф по 150 евро с носа, временный запрет на въезд в город и волну критики за риск для живых организмов.

По данным итальянских властей, участники Extinction Rebellion вместе с Гретой Тунберг высыпали зелёный краситель в главный канал Венеции. Акция была задумана как протест против итогов климатического саммита COP30, где не упомянули сокращение использования ископаемого топлива.

Организаторы настаивают, что краситель безопасен. Однако региональные чиновники заявили, что подобные действия могут нарушить хрупкую экосистему, особенно в каналах с ограниченным водообменом. Власти подчеркнули, что даже «безвредные» вещества способны влиять на поведение рыбы и качество воды.

Муниципалитет оштрафовал 35 человек и ввёл 48-часовой запрет на въезд. Представители города назвали акцию «неуважительной» к историческому наследию и уязвимости Венеции — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Активисты провели аналогичные высыпания в 10 городах по всей Италии. Экологи отмечают, что подобные протесты могут привлекать внимание, но не решают климатические задачи и создают риски для водных организмов, которые не могут «выбрать», участвовать в акции или нет.

Венеция успокоилась, но вопросы остались: как протестовать за природу так, чтобы не вредить ей по дороге?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Майрис Бриедис после 15 лет брака разводится с женой
Важно

Майрис Бриедис после 15 лет брака разводится с женой

Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да?
Важно

Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да? (1)

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам
Важно

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 25.11.2025
Эстония: с корейским самоходом
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: полтонны героина для Европы
Sfera.lv 7 часов назад
Польша: три подпольные табачные фабрики
Sfera.lv 7 часов назад
ЕС: «военный Шенген» поддержали
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: за демографию взялись, когда уже почти поздно
Sfera.lv 8 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 17 часов назад
«Зима пришла»: в Латвии установилась устойчивая минусовая температура
Bitnews.lv 17 часов назад
Франция: очередная попытка ограбления музея
Sfera.lv 2 дня назад

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Читать
Загрузка

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Читать

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

Важно 14:06

Важно 0 комментариев

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Читать

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 0 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Читать

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Читать

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Читать

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Читать