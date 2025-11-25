Грета окрасила венецианский Гранд Канал зелёным красителем — боролась за экологию

По данным итальянских властей, участники Extinction Rebellion вместе с Гретой Тунберг высыпали зелёный краситель в главный канал Венеции. Акция была задумана как протест против итогов климатического саммита COP30, где не упомянули сокращение использования ископаемого топлива.

Организаторы настаивают, что краситель безопасен. Однако региональные чиновники заявили, что подобные действия могут нарушить хрупкую экосистему, особенно в каналах с ограниченным водообменом. Власти подчеркнули, что даже «безвредные» вещества способны влиять на поведение рыбы и качество воды.

Муниципалитет оштрафовал 35 человек и ввёл 48-часовой запрет на въезд. Представители города назвали акцию «неуважительной» к историческому наследию и уязвимости Венеции — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Активисты провели аналогичные высыпания в 10 городах по всей Италии. Экологи отмечают, что подобные протесты могут привлекать внимание, но не решают климатические задачи и создают риски для водных организмов, которые не могут «выбрать», участвовать в акции или нет.

Венеция успокоилась, но вопросы остались: как протестовать за природу так, чтобы не вредить ей по дороге?