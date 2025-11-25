Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
26 ноября завоют сирены. С 10:00 до 10:10 в рамках плановой проверки

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Утром 26 ноября по всей Латвии на десять минут включат сирены. Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, это будет плановая проверка системы раннего оповещения. Одновременно состоится и проверка национальной системы уведомлений через сотовое вещание.

Сирены будут издавать волнообразный сигнал — по пять секунд с паузами. Проверка продлится три минуты. В это же время на смартфоны жителей страны придёт уведомление о тестировании системы.

«Это не тревога, а проверка исправности. Просим людей не волноваться и не предпринимать никаких действий», — подчеркнули в пожарно-спасательной службе.
Если же в будущем вы услышите сирену вне объявленных тестов, спасатели рекомендуют включить радио, телевидение или мобильный телефон, чтобы узнать причину сигнала. В экстренных случаях — например, при стихийных бедствиях или авариях — власти также используют громкоговорители и другие средства оповещения.

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюс".

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

Важно 14:06

Важно 0 комментариев

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 0 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

