26 ноября завоют сирены. С 10:00 до 10:10 в рамках плановой проверки

Сирены будут издавать волнообразный сигнал — по пять секунд с паузами. Проверка продлится три минуты. В это же время на смартфоны жителей страны придёт уведомление о тестировании системы.

«Это не тревога, а проверка исправности. Просим людей не волноваться и не предпринимать никаких действий», — подчеркнули в пожарно-спасательной службе.

Если же в будущем вы услышите сирену вне объявленных тестов, спасатели рекомендуют включить радио, телевидение или мобильный телефон, чтобы узнать причину сигнала. В экстренных случаях — например, при стихийных бедствиях или авариях — власти также используют громкоговорители и другие средства оповещения.